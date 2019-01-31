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Трамп надеется на заключение с Москвой соглашения, которое будет "гораздо лучше" ДРСМД

01.02.2019 21:31 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил надежду на то, что ему удастся заключить с Россией новое соглашение взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Я надеюсь, что нам удастся собрать всех в большом и прекрасном кабинете и заключить новый договор, который будет гораздо лучше", - заявил он журналистам в пятницу.

Говоря о проблеме ракет средней и меньшей дальности, он подчеркнул, что в настоящее время она касается большего числа стран, нежели раньше. "Конечно, здесь нужно добавить страны", - сказал он.

Говоря о ДРСМД, Д.Трамп повторил, что США не будут соблюдать договор, если другая сторона его нарушает.

 
 
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Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил надежду на то, что ему удастся заключить с Россией новое соглашение взамен Договора о ликвидации ракет средней и...
 
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