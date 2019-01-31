|
«От простого – к сложному»: как будут развивать белорусскую систему образования. Большое совещание у Президента
Новости Беларуси. Обновление школьных и вузовских программ, повышение престижа профессии учителя, новые учебники, ну и, конечно, современные цифровые технологии в обучении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ломать сложившуюся систему образования в Беларуси нельзя, но совершенствовать ее просто необходимо – такова позиция Александра Лукашенко. О проблемах отечественной средней и высшей школы 1 февраля говорили на встрече у Президента.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«От простого – к сложному»: как будут развивать белорусскую систему образования. Большое совещание у Президента
Новости Беларуси. Обновление школьных и вузовских программ, повышение престижа профессии учителя, новые учебники, ну и, конечно, современные цифровые технологии в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)