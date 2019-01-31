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«От простого – к сложному»: как будут развивать белорусскую систему образования. Большое совещание у Президента

01.02.2019 22:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Обновление школьных и вузовских программ, повышение престижа профессии учителя, новые учебники, ну и, конечно, современные цифровые технологии в обучении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«От простого – к сложному»: как будут развивать белорусскую систему образования. Большое совещание у Президента

Ломать сложившуюся систему образования в Беларуси нельзя, но совершенствовать ее просто необходимо – такова позиция Александра Лукашенко. О проблемах отечественной средней и высшей школы 1 февраля говорили на встрече у Президента.

«От простого – к сложному»: как будут развивать белорусскую систему образования. Большое совещание у Президента

Детали большого разговора в видеоматериале корреспондента Юлии Бешановой.
 
 
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Новости Беларуси. Обновление школьных и вузовских программ, повышение престижа профессии учителя, новые учебники, ну и, конечно, современные цифровые технологии в...
 
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