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Первый в Беларуси центр профилактики наркопотребления открыли в Бресте

01.02.2019 22:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте сегодня торжественно открыли Центр наглядной профилактики по противодействию наркопотреблению в молодежной среде. Он создан на базе областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ОЦГЭиОЗ), передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63098.php

Первый в Беларуси центр профилактики наркопотребления открыли в Бресте

Центр разместился в историческом здании на площади Свободы, 8, где долгое время находилась городская санэпидстанция. В его ремонт и обустройство вложено около Br280 тыс., большая часть из которых - внебюджетные средства и спонсорская помощь. Предназначенные для групповых и индивидуальных занятий помещения оборудованы компьютерами, телевизорами, мультимедийной аппаратурой, информационными стендами, фотографиями и муляжами. Для занятий с молодежной аудиторией специалисты Брестского государственного технического университета разработали специальную программу, которая действует в режиме реального времени.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63098.php

Первый в Беларуси центр профилактики наркопотребления открыли в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63098.php

Первый в Беларуси центр профилактики наркопотребления открыли в Бресте

"Это первый и пока единственный центр в республике. Он показателен в том плане, что обращает внимание, как в позитивном направлении бороться с этой проблемой. Она очень сложная, тяжелая, но нужно не стоять на месте, а стараться решать ее новыми инновационными методами", - отметил заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк.

Как сообщил главный врач областного наркологического диспансера Александр Бильдейко, число наркопотребителей в регионе уменьшается. Сейчас таковых на учете состоят 1095 человек. Среди тех, кто уже имеет сформировавшуюся зависимость, несовершеннолетних нет. Однако более 250 подростков, которые были единожды замечены в употреблении наркотиков, стоят на профилактическом учете.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63098.php

Первый в Беларуси центр профилактики наркопотребления открыли в Бресте

Ленту режут начальник УВД Брестского облисполкома Александр Астрейко, главный врач ГУ "Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Елена Ильяшева и заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63098.php

Первый в Беларуси центр профилактики наркопотребления открыли в Бресте

По информации правоохранителей, количество фактов незаконного оборота наркотиков на территории области за прошлый год уменьшилось на 10% по сравнению с 2017-м. Тенденция положительная, однако не снижает актуальности проблемы. "Мы будем на нее влиять всеми способами, - сказал начальник УВД облисполкома Александр Астрейко. - Создание центра наглядной профилактики позволяет довести актуальную информацию более адресно, конкретным группам молодежи, которые могут быть не только слушателями, но и вступать в активный диалог с лектором. Это только начало деятельности в данном направлении. Центр будет развиваться, наполняться новыми материалами наглядной агитации, чтобы шагать в ногу со временем и разговаривать с молодежью на понятном ей языке".

Планируется, что центр будет работать ежедневно с 9 до 15 часов. Одновременно здесь смогут заниматься до 30 человек - старшеклассников, учащихся лицеев и колледжей, студентов. "Проводить занятия будут специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, врачи-валеологи, наркологи, психологи, психотерапевты, сотрудники управления по наркоконтролю. Уже составлены графики работы, и до конца года занятия распределены по часам. Мы уже проводили пробные занятия. Около 200 брестских школьников с большим интересом посетили наш центр", - отметила главный врач ОЦГЭиОЗ Елена Ильяшева.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте сегодня торжественно открыли Центр наглядной профилактики по противодействию наркопотреблению в молодежной среде. Он создан на базе областного центра...
 
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