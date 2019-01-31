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Не везёт таксистам... "Полесьежилстрой" слегка наехал на Hyundai
01.02.2019 22:50 — Разное | Виртуальный Брест
Ну что ты поделаешь, одна беда... ДТП произошло на ул. Папанина сегодня, 1 февраля 2019 года.
Кто тут хотел проскочить, а кто не дал этого сделать - решать не нам.
Пользуясь случаем, хотелось бы попросить таксистов (и маршрутчиков тоже) отрегулировать свет фар. Почти у каждого они светят в небо. Вам что, не видно? В городе принято опускать корректором фары пониже, чтобы не слепить людей. Ладно, балуетесь с лампочками нестандартными, ну так хоть научитесь работать в простым устройством, которое сделано для людей. Оно и для вас тоже.
Ну, и безопасных вам дорог, конечно...
И кстати, это второе ДТП за сегодня с участием грузового автомобиля и такси. Тут вот
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Ну что ты поделаешь, одна беда... ДТП произошло на ул. Папанина сегодня, 1 февраля 2019 года. Кто тут хотел проскочить, а кто не дал этого сделать - решать не нам. ...
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