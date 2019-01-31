Ну что ты поделаешь, одна беда... ДТП произошло на ул. Папанина сегодня, 1 февраля 2019 года.



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Кто тут хотел проскочить, а кто не дал этого сделать - решать не нам.



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Пользуясь случаем, хотелось бы попросить таксистов (и маршрутчиков тоже) отрегулировать свет фар. Почти у каждого они светят в небо. Вам что, не видно? В городе принято опускать корректором фары пониже, чтобы не слепить людей. Ладно, балуетесь с лампочками нестандартными, ну так хоть научитесь работать в простым устройством, которое сделано для людей. Оно и для вас тоже.



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Ну, и безопасных вам дорог, конечно...



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И кстати, это второе ДТП за сегодня с участием грузового автомобиля и такси. Тут вот ещё один случай .