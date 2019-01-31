ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не везёт таксистам... "Полесьежилстрой" слегка наехал на Hyundai

01.02.2019 22:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Ну что ты поделаешь, одна беда... ДТП произошло на ул. Папанина сегодня, 1 февраля 2019 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63097.php

Не везёт таксистам... "Полесьежилстрой" слегка наехал на Hyundai

Кто тут хотел проскочить, а кто не дал этого сделать - решать не нам.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63097.php

Не везёт таксистам... "Полесьежилстрой" слегка наехал на Hyundai

Пользуясь случаем, хотелось бы попросить таксистов (и маршрутчиков тоже) отрегулировать свет фар. Почти у каждого они светят в небо. Вам что, не видно? В городе принято опускать корректором фары пониже, чтобы не слепить людей. Ладно, балуетесь с лампочками нестандартными, ну так хоть научитесь работать в простым устройством, которое сделано для людей. Оно и для вас тоже.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63097.php

Не везёт таксистам... "Полесьежилстрой" слегка наехал на Hyundai

Ну, и безопасных вам дорог, конечно...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63097.php

Не везёт таксистам... "Полесьежилстрой" слегка наехал на Hyundai

И кстати, это второе ДТП за сегодня с участием грузового автомобиля и такси. Тут вот ещё один случай.

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ну что ты поделаешь, одна беда... ДТП произошло на ул. Папанина сегодня, 1 февраля 2019 года. Кто тут хотел проскочить, а кто не дал этого сделать - решать не нам. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0»: Беларусь участвует в международном форуме в Алматы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика