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Проверка мобилизационной готовности Вооружённых Сил: из запаса идёт призыв военнообязанных

01.02.2019 22:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверка мобилизационной готовности Вооружённых Сил: из запаса идёт призыв военнообязанных

1400 военнообязанных призовут из запаса. Началось пополнение из военкоматов Минска, а также Витебской, Могилевской, Гомельской областей. В настоящее время в подразделения прибыли около 150 человек. Они определены в 19-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду и 51-ю артиллерийскую бригаду.

Проверка мобилизационной готовности Вооружённых Сил: из запаса идёт призыв военнообязанных
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности, сообщили в программе...
 
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