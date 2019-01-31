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Крупная авария произошла на въезде в Колодищи: кадры с места ДТП
Новости Беларуси. Крупное ДТП на въезде в Колодищи. Участниками аварии стали сразу несколько автомобилей, в том числе грузовые, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
По словам очевидцев, движение машин на месте происшествия было парализовано на несколько часов: проезд был полностью перекрыт в двух направлениях. Обстоятельства ДТП выясняются.
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Новости Беларуси. Крупное ДТП на въезде в Колодищи. Участниками аварии стали сразу несколько автомобилей, в том числе грузовые, сообщили в программе «Минщина» на...
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