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Крупная авария произошла на въезде в Колодищи: кадры с места ДТП

01.02.2019 23:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Крупное ДТП на въезде в Колодищи. Участниками аварии стали сразу несколько автомобилей, в том числе грузовые, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Крупная авария произошла на въезде в Колодищи: кадры с места ДТП

По словам очевидцев, движение машин на месте происшествия было парализовано на несколько часов: проезд был полностью перекрыт в двух направлениях. Обстоятельства ДТП выясняются.

Крупная авария произошла на въезде в Колодищи: кадры с места ДТП

Крупная авария произошла на въезде в Колодищи: кадры с места ДТП
 
 
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Новости Беларуси. Крупное ДТП на въезде в Колодищи. Участниками аварии стали сразу несколько автомобилей, в том числе грузовые, сообщили в программе «Минщина» на...
 
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