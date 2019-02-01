«Приятно, что в Беларуси любят и поддерживают спорт». Это отметил на встрече в Гродно российский спортивный комментатор Александр Гришин

ЧЕ по фигурному катанию.





Белорусский союз журналистов в рамках сотрудничества с международным медиаклубом «Формат А-3».



К слову, Александр Гришин не получал журналистского образования. Попал в медиасферу из-за искренней любви к спорту, которая помогла добиться ему высоких результатов на поприще спортивной журналистики. Встречу со спортивным журналистом организовалв рамках сотрудничества с международным медиаклубом «Формат А-3».К слову, Александр Гришин не получал журналистского образования. Попал в медиасферу из-за искренней любви к спорту, которая помогла добиться ему высоких результатов на поприще









– Было бы неплохо обеспечить дополнительный транспорт от арены. Но это быстро поправимо и нисколько не испортило приятных впечатлений, которые оставил нынешний чемпионат, – рассказал спортивный журналист.



Александр Гришин подчеркнул, что очень рад тому, что белорусы живо интересуются спортивной журналистикой и следят за событиями, которые освещают журналисты.



– Несмотря на обилие информационного контента в современном медиаполе, спортивная журналистика крепко держит позиции. Молодым сотрудникам очень повезло начинать работать в такое время, как сейчас. Интернет позволяет быть в курсе всех событий. Я в 90-е собирал по крупицам сведения, интересные факты о спортсменах. Сейчас бывает достаточно зайти в инстаграмм и можно увидеть, кто какой элемент выучил, когда и к какому новому тренеру перешел спортсмен, – сказал Александр Гришин. – Но это не умаляет журналистского поиска, а тем более интересной подачи материала для читателя и зрителя.







