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«Приятно, что в Беларуси любят и поддерживают спорт». Это отметил на встрече в Гродно российский спортивный комментатор Александр Гришин

01.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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На минувшей неделе в Минске проходило большое спортивное событие – чемпионат Европы по фигурному катанию. Комментировали выступления фигуристов известный тренер Татьяна Тарасова и Александр Гришин. Во время встречи в Гродно он рассказал, что за свою карьеру был комментатором различных состязаний по более 40 видам спорта, в том числе на 6 Олимпиадах. Встреча прошла в формате открытого диалога, спортивный журналист отвечал на вопросы аудитории и поделился мнением об организации ЧЕ по фигурному катанию. Уровень организации соревнований российского гостя впечатлил. 

«Приятно, что в Беларуси любят и поддерживают спорт». Это отметил на встрече в Гродно российский спортивный комментатор Александр Гришин
 
Встречу со спортивным журналистом организовал Белорусский союз журналистов в рамках сотрудничества с международным медиаклубом «Формат А-3». 

К слову, Александр Гришин не получал журналистского образования. Попал в медиасферу из-за искренней любви к спорту, которая помогла добиться ему высоких результатов на поприще спортивной журналистики.
 
«Приятно, что в Беларуси любят и поддерживают спорт». Это отметил на встрече в Гродно российский спортивный комментатор Александр Гришин
 
– «Минск-Арена» – площадка высокого уровня, которая отлично приняла чемпионат Европы. Зрители ловили каждый момент на льду и поддерживали всех фигуристов, особенно тех, у кого что-то не получалось. С полупустыми трибунами сталкивался на разных чемпионатах, но в столице Беларуси этого не произошло. Приятно, что в Беларуси любят и поддерживают спорт, – поделился спортивный журналист. 

Александр Гришин отметил, что, по его мнению, Беларусь вполне готова принять у себя чемпионат мира по фигурному катанию. «Минск-Арена», несомненно, справится с этим испытанием, да и инфраструктура Минска готова к такому событию. 

«Приятно, что в Беларуси любят и поддерживают спорт». Это отметил на встрече в Гродно российский спортивный комментатор Александр Гришин
 
– Было бы неплохо обеспечить дополнительный транспорт от арены. Но это быстро поправимо и нисколько не испортило приятных впечатлений, которые оставил нынешний чемпионат, – рассказал спортивный журналист. 

Александр Гришин подчеркнул, что очень рад тому, что белорусы живо интересуются спортивной журналистикой и следят за событиями, которые освещают журналисты. 

– Несмотря на обилие информационного контента в современном медиаполе, спортивная журналистика крепко держит позиции. Молодым сотрудникам очень повезло начинать работать в такое время, как сейчас. Интернет позволяет быть в курсе всех событий. Я в 90-е собирал по крупицам сведения, интересные факты о спортсменах. Сейчас бывает достаточно зайти в инстаграмм и можно увидеть, кто какой элемент выучил, когда и к какому новому тренеру перешел спортсмен, – сказал Александр Гришин. – Но это не умаляет журналистского поиска, а тем более интересной подачи материала для читателя и зрителя.
 
«Приятно, что в Беларуси любят и поддерживают спорт». Это отметил на встрече в Гродно российский спортивный комментатор Александр Гришин
«Приятно, что в Беларуси любят и поддерживают спорт». Это отметил на встрече в Гродно российский спортивный комментатор Александр Гришин
 
 
 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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«Приятно, что в Беларуси любят и поддерживают спорт». Это отметил на встрече в Гродно российский спортивный комментатор Александр Гришин
 
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