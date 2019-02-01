Миллионерша из райцентра. Белоруска уехала в США и к 30 заработала свой первый $1 млн

Начала продавать на Amazon, а когда поняла, что достигла потолка, открыла собственное производство и за год заработала свой первый миллион. И все это до 30 лет.





probusiness.io. Историю Кристины рассказал

— Я родом из Слонима. Училась в Барановичском государственном университете, изучала английский и немецкий языки. После четвертого курса уехала работать в США. Мне был 21 год. Тогда в Беларуси среди студентов, особенно изучающих иностранные языки, были популярны несколько программ, по которым можно было поехать за границу, чтобы поработать и улучшить знание языка. Я выбрала работу на круизном лайнере, так как работать там можно было целый год.





Другие программы давали визы только на несколько месяцев и не предоставляли жилье. Целый год ты находишься на корабле. Раз в два-три дня можно было выходить погулять по городу, в который он прибывал. Возможность посмотреть страну тоже была неплохим бонусом. Но сейчас могу сказать, что эта работа была тяжелой и очень закаляла дух.





Постоянно находиться в закрытом пространстве с одними и теми же людьми, делать монотонную работу было непросто. Депрессия, конечно, накрывала временами. В конце своего рабочего года я познакомилась со своим будущим мужем, он родом из Украины.





Я вернулась в Беларусь, а через месяц он приехал и забрал меня обратно в Америку. Через несколько месяцев после переезда мы поженились и до сих пор вместе. Бизнес на Amazon Многие люди говорили мне: если ты хочешь добиться чего-то в США, нужно заниматься бизнесом, так как это страна возможностей. Эти люди оказались на 100% правы.

У меня были мысли пойти учиться, но на американское образование на тот момент у меня не было денег, а реализовать себя хотелось. Через полгода после переезда я устроилась на работу в медицинскую компанию, которая оказывала услуги и продавала некоторые медицинские товары.













Через некоторое время я поняла, что эта продукция пользуется спросом. И предложила руководству открыть онлайн-магазин. За три-четыре месяца продажи просто взлетели.





Владельцы предложили мне работать 50 на 50 от прибыли интернет-магазина. Но через год — видимо, увидев, что упускают — передумали, решили со мной расстаться и делать все самостоятельно. На некоторое время это меня эмоционально подкосило, но муж меня очень поддержал. Я решила, что сама могу заниматься бизнесом. Идея продавать медицинские товары, продукцию для здоровья, для беременных мне нравилась. В этом всегда есть нужда, это всегда пользуется спросом. Я создала свой онлайн-магазин на Amazon, нашла поставщиков продукции, сделала каталог и начала работать. Я занималась продвижением товаров, маркетингом, отслеживала трафик и так далее — все делала одна. В тот период я зарабатывала $ 2−3 тыс. в месяц. Когда товаров стало много, я арендовала склад и наняла людей, которые мне помогали.





Важно понимать, что когда ты занимаешься продажами, тем более в США, работа становится всей твоей жизнью, никто за тебя ничего не сделает. Остановился хоть на пару дней — перестал зарабатывать. Приведу наглядный пример. У меня роды были назначены на вторник. В субботу я завершила все важные дела, в понедельник у меня начались схватки, мне сделали кесарево сечение. Во вторник мне в палату принесли для работы ноутбук. Через неделю я уже была в офисе и на складе.





В США женщина не может позволить себе родить ребенка, если у нее нет на это достаточно денег. За медицинскую страховку и роды нужно платить. И очень много. Если ты хочешь продолжать работать после рождения малыша, няня и детский сад тоже стоят денег. Здесь нет декретного отпуска на 3 года, несколько недель — и все. Государство никак помогать тебе не будет. Но, признаться, именно это меня и стимулировало. Я поставила перед собой цель: заработать достаточно денег, чтобы иметь возможность родить ребенка. Также я хотела до 30 лет купить квартиру в ипотеку и выплатить ее.





У меня все получилось. С квартирой я разобралась еще до беременности. Нашла апартаменты в хорошем районе Сан-Диего на берегу океана. 5 лет назад они стоили $ 435 тыс. Первый взнос был — $ 80 тыс. За три года я все выплатила полностью. После я захотела купить дом. Накопила денег на первый взнос, взяла ипотеку и купила его, а квартиру стала сдавать в аренду — теперь она покрывает мои платежи по ипотеке за дом. Еще один такой маленький пассивный бизнес.









От $ 2 тыс. за первый месяц — до $ 1 млн Поработав так чуть больше 5 лет на Amazon, я поняла, что достигла своего финансового потолка.

Мой личный доход без учета всех затрат составлял $ 7−8 тыс. в месяц, и больше зарабатывать я уже не смогла бы.

Нужно было развиваться дальше. Я решила открыть свою компанию, которая будет производить товары. Так появилась Terramed LLC. Мы производим товары медицинского назначения (компрессионные носки, колготки, бандажи для беременных и т.д.). Производство разместили на предприятии на Тайване, там трудятся около 200 человек. Завод мне, конечно, не принадлежит, мы работаем на обоюдно выгодных условиях. На содержание производства в месяц уходит около $ 50 тыс. Продажами теперь занимаются другие люди на Amazon, как и я сама раньше. Они же продвигают продукцию.





На рекламу у меня уходит около $ 500 в неделю. Мы начинали с $ 2 тыс. выручки за первый месяц работы, к концу года оборот (годовой) составил уже $ 1 млн. В Америке никто ничего не изобретает. Все берут что-то уже существующее, что пользуется спросом, улучшают это и продают. Так делаем и мы, у нас неплохо получается. И нет какого-то особенного рецепта успешности, есть тяжелая и кропотливая работа. Я считаю, что все белорусы такие: упертые и очень трудолюбивые люди, которые идут до конца. Со мной работают еще 3 человека, которые помогают с финансами и другими вопросами. Если задачи распределять правильно, то больше людей и не нужно. Плюс теперь у меня нет своего склада.





Мы просто отправляем все на склад Amazon, и уже там другие люди занимаются продажей наших товаров, сервисом для клиентов, отправкой, возвратами и так далее.





Самое сложное в этом бизнесе то, что все постоянно меняется. Нужно всегда следить за рынком, смотреть, что люди покупают, какие отзывы затем пишут, чего хотят, а чего нет. Нужно постоянно следить за конкурентами, смотреть, что нового появилось, быстро реагировать. Я чувствую, что моя слабая сторона как бизнесмена — это маркетинг. И совершенно нет времени пойти и получить образование именно в этом направлении.





А даже если бы и было, мне кажется, в маркетинге все так быстро меняется, что полученное образование мне бы не пригодилось, так как информация уже просто устарела бы. Я и в Беларуси не сидела бы на диване Я уверена, что Америка — лучшая для ведения бизнеса страна. Здесь очень много возможностей и очень благодарная публика. Американцы обожают покупать. У них это культ, хобби.

Они покупают после работы, во время перерывов.





Для них абсолютная норма во время обеда заглянуть на Amazon и посмотреть, что там новенького продают. В Беларуси покупают только если что-то нужно, а здесь люди это могут делать, потому что, например, им нечем заняться в данную минуту. Но так же, как американцы любят покупать, они любят и возвращать. 20% возвратов — это норма. Если бы я осталась в Беларуси, то, конечно, не сидела бы на диване и не плакала.









Думаю, тоже что-нибудь придумала бы. Я уверена, что бизнесменами рождаются. Никакие университеты и магистерские степени не помогут тебе, если у тебя нет внутреннего понимания, как зарабатывать деньги, как продавать. Это, я считаю, самое главное качество, которое необходимо предпринимателю.



