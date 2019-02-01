Колхозникам в Гродненской области давали зарплату тушенкой

Согласия работников на выдачу части заработной платы в виде тушёнки не было. При этом не меньше вопросов вызвали и сами консервы — на них отсутствовала маркировка. Однако после вмешательства ведомства ситуацию урегулировали, а выплату в таком виде вскоре вовсе прекратили.



