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Колхозникам в Гродненской области давали зарплату тушенкой
Работники одного из сельхозпредприятий Гродненской области получали часть зарплаты продуктами несколько месяцев, после чего обратились за помощью в Комитет госконтроля,
Согласия работников на выдачу части заработной платы в виде тушёнки не было. При этом не меньше вопросов вызвали и сами консервы — на них отсутствовала маркировка. Однако после вмешательства ведомства ситуацию урегулировали, а выплату в таком виде вскоре вовсе прекратили.
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Работники одного из сельхозпредприятий Гродненской области получали часть зарплаты продуктами несколько месяцев, после чего обратились за помощью в Комитет...
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