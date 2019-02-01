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Колхозникам в Гродненской области давали зарплату тушенкой

01.02.2019 22:02 — Разное | Партизан  
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Работники одного из сельхозпредприятий Гродненской области получали часть зарплаты продуктами несколько месяцев, после чего обратились за помощью в Комитет госконтроля, пишет «Вечерний Гродно».

Согласия работников на выдачу части заработной платы в виде тушёнки не было. При этом не меньше вопросов вызвали и сами консервы — на них отсутствовала маркировка. Однако после вмешательства ведомства ситуацию урегулировали, а выплату в таком виде вскоре вовсе прекратили.


 
Теги: Гродно
 
 
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Работники одного из сельхозпредприятий Гродненской области получали часть зарплаты продуктами несколько месяцев, после чего обратились за помощью в Комитет...
 
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