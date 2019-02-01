|
Меркель решила удалить свою страницу в Facebook
Канцлер Германии Ангела Меркель намерена удалить свою страницу в Facebook. Об этом она рассказала в видеообращении,
«Вы знаете, я больше не председатель партии ХДС, поэтому я удалю свою страницу в Facebook», – написала Ангела Меркель.
При этом политик отметила, что наблюдать за ней в этой соцсети все еще можно на странице правительства. Кроме того, канцлер напомнила, что у нее есть аккаунт в Instagram.
Как
В прошлом году Меркель ушла с поста председателя ХДС и сказала, что не будет участвовать в выборах канцлера в 2021 году. Она уточнила, что не планирует занимать какие-то должности после окончания своих полномочий.
Меркель занимает пост канцлера Германии с 2005 года, председателем ХДС она была на протяжении 18 лет, пишет Белсат.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канцлер Германии Ангела Меркель намерена удалить свою страницу в Facebook. Об этом она рассказала в видеообращении, опубликованном в этой социальной сети.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)