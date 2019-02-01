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Меркель решила удалить свою страницу в Facebook

01.02.2019 21:54 — Разное | Партизан  
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Канцлер Германии Ангела Меркель намерена удалить свою страницу в Facebook. Об этом она рассказала в видеообращении, опубликованном в этой социальной сети.

«Вы знаете, я больше не председатель партии ХДС, поэтому я удалю свою страницу в Facebook», – написала Ангела Меркель.

При этом политик отметила, что наблюдать за ней в этой соцсети все еще можно на странице правительства. Кроме того, канцлер напомнила, что у нее есть аккаунт в Instagram.

Как отмечает Reuters, в Facebook у Меркель около 2,5 миллиона подписчиков (еще 801 тысяча в Instagram), тогда как у президента Франции Эммануэля Макрона более 2,3 миллиона, а у британского премьер-министра Терезы Мэй только 503 тысячи.

В прошлом году Меркель ушла с поста председателя ХДС и сказала, что не будет участвовать в выборах канцлера в 2021 году. Она уточнила, что не планирует занимать какие-то должности после окончания своих полномочий.

Меркель занимает пост канцлера Германии с 2005 года, председателем ХДС она была на протяжении 18 лет, пишет Белсат.


 
 
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Канцлер Германии Ангела Меркель намерена удалить свою страницу в Facebook. Об этом она рассказала в видеообращении, опубликованном в этой социальной сети.
 
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