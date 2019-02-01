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Гомельчанин, который ранил милиционеров в троллейбусе, может получить 15 с половиной лет тюрьмы

01.02.2019 21:27 — Разное | Партизан  
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В Гомельском областном суде прошли прения в деле Никиты Басса, который в мае прошлого года, предположительно, ранил в троллейбусе троих милиционеров.


Фото TUT.BY

Как сообщает TUT.BY, прокурор попросил назначить 15, 5 лет лишения свободы для обвиняемого в покушении на убийство трех сотрудников милиции при исполнении. Свою вину молодой человек не признает полностью.

Напомним, в начале апреля 2018 года 23-летний Никита сбежал из учреждения открытого типа в Могилевской области, где отбывал срок (3 года) за хулиганство и незаконный оборот наркотиков. Его объявили в розыск.

В мае его заметили в родном Гомеле. Согласно следствию, во время задержания парень оказал вооруженное сопротивление. Прямо в троллейбусе он ранил ножом троих оперативников – им понадобились операции. После этого обвиняемый прыгнул в Сож и пытался уплыть, его с лодки подстрелили сотрудники ОМОНа.

13 февраля парень выступит с последним словом.


 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомельском областном суде прошли прения в деле Никиты Басса, который в мае прошлого года, предположительно, ранил в троллейбусе троих милиционеров.
 
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