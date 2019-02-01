Гомельчанин, который ранил милиционеров в троллейбусе, может получить 15 с половиной лет тюрьмы





Фото TUT.BY





сообщает TUT.BY, прокурор попросил назначить 15, 5 лет лишения свободы для обвиняемого в покушении на убийство трех сотрудников милиции при исполнении. Свою вину молодой человек не признает полностью. КакTUT.BY, прокурор попросил назначить 15, 5 лет лишения свободы для обвиняемого в покушении на убийство трех сотрудников милиции при исполнении. Свою вину молодой человек не признает полностью.





Напомним, в начале апреля 2018 года 23-летний Никита сбежал из учреждения открытого типа в Могилевской области, где отбывал срок (3 года) за хулиганство и незаконный оборот наркотиков. Его объявили в розыск.





В мае его заметили в родном Гомеле . Согласно следствию, во время задержания парень оказал вооруженное сопротивление. Прямо в троллейбусе он ранил ножом троих оперативников – им понадобились операции. После этого обвиняемый прыгнул в Сож и пытался уплыть, его с лодки подстрелили сотрудники ОМОНа.





13 февраля парень выступит с последним словом.



