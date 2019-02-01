|
Гомельчанин, который ранил милиционеров в троллейбусе, может получить 15 с половиной лет тюрьмы
В Гомельском областном суде прошли прения в деле Никиты Басса, который в мае прошлого года, предположительно, ранил в троллейбусе троих милиционеров.
Фото TUT.BY
Как
Напомним, в начале апреля 2018 года 23-летний Никита сбежал из учреждения открытого типа в Могилевской области, где отбывал срок (3 года) за хулиганство и незаконный оборот наркотиков. Его объявили в розыск.
В мае его заметили в родном Гомеле. Согласно следствию, во время задержания парень оказал вооруженное сопротивление. Прямо в троллейбусе он ранил ножом троих оперативников – им понадобились операции. После этого обвиняемый прыгнул в Сож и пытался уплыть, его с лодки подстрелили сотрудники ОМОНа.
13 февраля парень выступит с последним словом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомельском областном суде прошли прения в деле Никиты Басса, который в мае прошлого года, предположительно, ранил в троллейбусе троих милиционеров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)