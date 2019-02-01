|
Однако Румас засомневался, что через Беларусь поставляют санкционную продукцию в Россию
Но Медведев показал ему документы
Фото: Правительство России.
Премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили поставки через территорию Беларуси подсанкционной продукции. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин,
«Премьер-министр Беларуси поставил под сомнение, что такое происходит. В ответ на это Дмитрий Анатольевич представил материалы белорусской стороне с конкретным указанием товара, компании, которая в этом задействована», — рассказал Орешкин.
Встреча Медведева и Румаса проходила в Алма-Ате в рамках межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но Медведев показал ему документы
|
Свежие газеты
Архив (Разное)