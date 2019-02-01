Однако Румас засомневался, что через Беларусь поставляют санкционную продукцию в Россию





Фото: Правительство России.





передает ТАСС. Премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили поставки через территорию Беларуси подсанкционной продукции. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин,ТАСС.





«Премьер-министр Беларуси поставил под сомнение, что такое происходит. В ответ на это Дмитрий Анатольевич представил материалы белорусской стороне с конкретным указанием товара, компании, которая в этом задействована», — рассказал Орешкин.





Встреча Медведева и Румаса проходила в Алма-Ате в рамках межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).















