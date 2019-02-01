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Только 3 из 14 предстоятелей православных церквей приехали поздравлять патриарха Кирилла

01.02.2019 21:05 — Разное | Партизан  
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В Кремле на самом высоком государственном уровне отметили 10-летие интронизации Патриарха Московского Кирилла. Наговорили массу комплиментов, но, думаю, сам Кирилл понимает, что не все так благополучно, пишет Анатолий Сидоревич.

Только 3 из 14 предстоятелей православных церквей приехали поздравлять патриарха Кирилла
фото: tvzvezda.ru
Я не о падении авторитета-рейтинга — его личного и возглавляемой им Церкви, я о том, как складываются отношения РПЦ и ее предстоятеля с остальными православными церквями, сообщает НН.

На сегодня, помимо Московской, мы имеем 14 автокефальных православных церквей во главе с Константинопольской, т.е. Вселенским Престолом. В Москву, чтобы поздравить Кирилла лично, приехали предстоятели лишь трех церквей — Антиохийской (Сирия), Сербской да Чешских земель и Словакии.

Первая из этих трех церквей живет под властью сирийского диктатора и союзника Москвы Асада. Вторая, Сербская, поддерживает Москву в противостоянии с Фанаром, поскольку не хочет, чтобы Вселенский Престол наделил автокефалией церкви Северной Македонии и Черногории.

Наконец, Церкви Чешских земель и Словакии никак не удается вывернуться из московских объятий.

Не приехали на Кириллов праздник предстоятели одиннадцати церквей. Не будем говорить о тяжело больном грузинском Патриархе-Католикосе Илие II, но и главы еще четырех церквей — Александрийской, Румынской, Болгарской и Польской — тоже предпочли отправить в Москву своих подчиненных.

А еще шесть церквей — Константинопольская, Иерусалимская, Кипрская, Элладская, Албанская и Украинская — вообще не были представлены на праздновании.


Что касается Константинопольской и Украинской церквей, то им, со всей уверенностью скажем, приглашений не отправляли, а что касается Иерусалимской, Кипрской, Элладской и Албанской церквей, то они, относятся к греческим и своей непредставленностью в Москве, наверное, выразили солидарность с Константинополем. И с Православной Церковью Украины.

Наблюдатели заметили, что риторика Кирилла в отношении Константинополя смягчилась.

Это, видимо, объясняется тем, что сплотить вокруг себя большинство православных церквей, собрать их предстоятелей в Москве, попытаться навязать им свою повестку дня и устроить Константинополю коллективный афронт не удается. Не может стать Московская Церковь гегемоном православия.

Приезд-неприезд предстоятелей православных церквей и уполномоченных предстоятелями архиереев на Кириллов праздник в Москву, можно думать, показал также, какие именно церкви раньше, а какие позже признают автокефалию Православной Церкви в Украине.




 
 
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В Кремле на самом высоком государственном уровне отметили 10-летие интронизации Патриарха Московского Кирилла. Наговорили массу комплиментов, но, думаю, сам Кирилл...
 
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