Роман Пилипчук возглавил минское «Динамо»

До прихода в минское «Динамо» он был помощником главного тренера в российском «Ахмате» из Грозного. А до того помогал россиянину Дмитрию Аленичеву, а затем итальянцу Массимо Каррере, в московском «Спартаке», выиграв золото чемпионата России.





Впрочем, уход из «Спартака» летом 2018-го вышел с налетом скандальности. За 2 тура до финиша сезона он объявил об уходе, уточнив, что решил двигаться дальше в качестве главного тренера. При этом украинец поблагодарил всех, за исключением Карреры.





Комментарий итальянца выражал недоумение: «Это некрасиво не только по отношению ко мне, но и по отношению к клубу. Могу только предположить, что он устал работать на „Спартак“ и устал работать со мной».





В сентябре 2018-го Пилипчук стал помощником Рашида Рахимова в «Ахмате», а через две недели «Ахмат» выиграл у «Спартака» в Москве (2:1).





Работал также с молодежной сборной Таджикистана, юрмальским «Спартаком», донецким «Олимпиком», московским «Динамо» и кишиневской «Дачией».





Ранее клуб объявил о расставании с Сергеем Гуренко.





Отметим, что пока в минском «Динамо» по-прежнему нет ясности, кто будет хозяином клуба в новом сезоне. Еще с конца лета 2018-го мусируются слухи о том, что клуб выйдет из-под крыла Юрия Чижа.





В числе вероятных новых хозяев назывался российский бизнесмен Михаил Гуцериев. В свою очередь, один из источников TUT.BY рассказал, что Гуцериев планирует отдать клуб своему младшему партнеру, IT-предпринимателю Виктору Прокопене.





Кроме того, не исключался вариант тандема управленцев в лице Гуцериева и Япринцева.





В начале января сообщалось и о том, что Юрий Чиж может сохранить контроль над минским «Динамо».