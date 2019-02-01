Штраф до 700 рублей: в Минске задержали двух мужчин, которые расписывали рекламой столбы и остановки

Новости Беларуси. В Московском районе правоохранители разыскали двух молодых людей, которые расписывали столбы и остановки трафаретной рекламой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Задержанным 27 лет, они приехали в столицу из Пинска. Предложение о работе парни нашли в социальной сети. В обязанности входило наносить на здания и остановки цветными красками трафаретные надписи с рекламой о работе – за каждую полагалось денежное вознаграждение. Сейчас молодым людям грозит штраф до 700 рублей.





Руслан Тагиров, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

По данному факту Московским РОВД Минска было проведено разбирательство, на которое данные молодые люди прибыли в состоянии алкогольного опьянения. За это в их отношении были составлены административные протоколы по статье 17.3 Кодекса об административных правонарушениях.