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Штраф до 700 рублей: в Минске задержали двух мужчин, которые расписывали рекламой столбы и остановки
Новости Беларуси. В Московском районе правоохранители разыскали двух молодых людей, которые расписывали столбы и остановки трафаретной рекламой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Задержанным 27 лет, они приехали в столицу из Пинска. Предложение о работе парни нашли в социальной сети. В обязанности входило наносить на здания и остановки цветными красками трафаретные надписи с рекламой о работе – за каждую полагалось денежное вознаграждение. Сейчас молодым людям грозит штраф до 700 рублей.
Руслан Тагиров, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
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Штраф до 700 рублей: в Минске задержали двух мужчин, которые расписывали рекламой столбы и остановки
Новости Беларуси. В Московском районе правоохранители разыскали двух молодых людей, которые расписывали столбы и остановки трафаретной рекламой, сообщили в...
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