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Штраф до 700 рублей: в Минске задержали двух мужчин, которые расписывали рекламой столбы и остановки

01.02.2019 23:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Московском районе правоохранители  разыскали двух молодых людей, которые расписывали столбы и остановки трафаретной рекламой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Задержанным 27 лет, они приехали в столицу из Пинска. Предложение о работе парни нашли в социальной сети. В обязанности входило наносить на здания и остановки цветными красками трафаретные надписи с рекламой о работе – за каждую полагалось денежное вознаграждение. Сейчас молодым людям грозит штраф до 700 рублей.

Штраф до 700 рублей: в Минске задержали двух мужчин, которые расписывали рекламой столбы и остановки

Руслан Тагиров, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
По данному факту Московским РОВД Минска было проведено разбирательство, на которое данные молодые люди прибыли в состоянии алкогольного опьянения. За это в их отношении были составлены административные протоколы по статье 17.3 Кодекса об административных правонарушениях.

С улиц Минска уберут несанкционированную рекламу
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Московском районе правоохранители  разыскали двух молодых людей, которые расписывали столбы и остановки трафаретной рекламой, сообщили в...
 
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