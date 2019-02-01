Как будет объезжать закрытый участок улицы Жуковского общественный транспорт

Новости Беларуси. Участок улицы Жуковского закроют на две недели: с 2 по 15 февраля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Объезжать придется отрезок от улицы Могилевской до Воронянского. Там развернутся работы по строительству третьей линии метрополитена. В связи с этим изменятся маршруты некоторых автобусов.







