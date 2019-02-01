|
«От простого – к сложному»: как будут развивать белорусскую систему образования. Большое совещание у Президента
Новости Беларуси. Обновление школьных и вузовских программ, повышение престижа профессии учителя, новые учебники, ну и, конечно, современные цифровые технологии в обучении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ломать сложившуюся систему образования в Беларуси нельзя, но совершенствовать ее просто необходимо – такова позиция Александра Лукашенко. О проблемах отечественной средней и высшей школы 1 февраля говорили на встрече у Президента.
Использовать опыт предыдущих поколений, брать все лучшее и соединять с современными наработками и техническими возможностями сегодняшнего дня. Казалось бы, формула успеха системы образования давно выведена. Остается только взять нужный темп, чтобы не отстать от прогресса.
Современная школа должна не только и не столько давать знания, а «учить учиться». Чтобы не натаскивать, а обучать, нужны понятные и интересные программы. Под новые учебные планы нужно подгонять и учебники. Часто «умные» книги просто не по зубам школярам.
Простых объяснений минимум, а вот научных терминов – не счесть. Буквально продираться сквозь тернии непонятных слов приходится и малышам. А ведь именно первые учебники должны открыть в ребенке желание учиться и думать. А если он сразу воспримет науку сложной и неинтересной, о каком желании познавать может идти речь?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И нам с этих позиций надо было прежде всего подойти к учебникам. И прежде всего – в общеобразовательных школах. То же касается и вузов. Но с вузом проще: студент должен сам уметь искать эти знания, начиная от учебников, и заканчивая интернетом, какими-то монографиями, научными работами и так далее. Но все равно учебник – это книга, на основании которой студент ориентируется в материале.
Разработка понятных, нескучных, красочных учебников с учетом прогресса ведется. За последние три года в портфелях школьников появилось почти полторы сотни новых учебных пособий. К 1 сентября это число увеличится еще на 73 издания.
Людмила Романовская, заместитель директора Национального института образования по методической работе:
Так в Национальном институте образования презентуют новые учебники для 8 класса. Они только разместились в школьных портфелях. С учебником по искусству можно и вовсе совершить виртуальную экскурсию по Версалю. Это то, что уже можно попробовать в действии. Рассмаковать новые учебники школьники 9, 10 и 11 классов тоже смогут уже 1 сентября. В них, уверяют разработчики, нашли идеальную формулу – сочетание научности, доступности, занимательности и привлекательности в виде богатого иллюстрированного материала.
Людмила Романовская:
Это раньше в школе учили «буквы разные писать тонким перышком в тетрадь». Сегодня программы перегружены. И речь не про вес портфеля на плечах, а про груз знаний. Чтобы чадо успевало в учебе, родители буквально с первого класса вынуждены вместе с ребенком делать домашние задания. Конечно, основные понятия и умения должны закладываться в классе. Но стоит ли всех без исключения нацеливать на решение «задач со звездочкой»?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«От простого – к сложному»: как будут развивать белорусскую систему образования. Большое совещание у Президента
Новости Беларуси. Обновление школьных и вузовских программ, повышение престижа профессии учителя, новые учебники, ну и, конечно, современные цифровые технологии в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)