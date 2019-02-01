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«От простого – к сложному»: как будут развивать белорусскую систему образования. Большое совещание у Президента

01.02.2019 22:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Обновление школьных и вузовских программ, повышение престижа профессии учителя, новые учебники, ну и, конечно, современные цифровые технологии в обучении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«От простого – к сложному»: как будут развивать белорусскую систему образования. Большое совещание у Президента

Ломать сложившуюся систему образования в Беларуси нельзя, но совершенствовать ее просто необходимо – такова позиция Александра Лукашенко. О проблемах отечественной средней и высшей школы 1 февраля говорили на встрече у Президента.

«От простого – к сложному»: как будут развивать белорусскую систему образования. Большое совещание у Президента

Использовать опыт предыдущих поколений, брать все лучшее и соединять с современными наработками и техническими возможностями сегодняшнего дня. Казалось бы, формула успеха системы образования давно выведена. Остается только взять нужный темп, чтобы не отстать от прогресса.

Александр Лукашенко: «Мы должны совершенствовать то, что имеем сегодня, и то, что получили вчера»

Современная школа должна не только и не столько давать знания, а «учить учиться». Чтобы не натаскивать, а обучать, нужны понятные и интересные программы. Под новые учебные планы нужно подгонять и учебники. Часто «умные» книги просто не по зубам школярам.

«От простого – к сложному»: как будут развивать белорусскую систему образования. Большое совещание у Президента

Простых объяснений минимум, а вот научных терминов – не счесть. Буквально продираться сквозь тернии непонятных слов приходится и малышам. А ведь именно первые учебники должны открыть в ребенке желание учиться и думать. А если он сразу воспримет науку сложной и неинтересной, о каком желании познавать может идти речь?

«От простого – к сложному»: как будут развивать белорусскую систему образования. Большое совещание у Президента

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я отношусь к учебнику как к иконе, даже в современной жизни, когда книжка не стала насущной для людей. Интернет и прочее. Одно другого, правда, не исключает, но для меня книга как была иконой, так и осталась. А учебник – на порядок выше, чем обычная книга, даже самая ценная книга.

И нам с этих позиций надо было прежде всего подойти к учебникам. И прежде всего – в общеобразовательных школах. То же касается и вузов. Но с вузом проще: студент должен сам уметь искать эти знания, начиная от учебников, и заканчивая интернетом, какими-то монографиями, научными работами и так далее. Но все равно учебник – это книга, на основании которой студент ориентируется в материале.

«От простого – к сложному»: как будут развивать белорусскую систему образования. Большое совещание у Президента

Разработка понятных, нескучных, красочных учебников с учетом прогресса ведется. За последние три года в портфелях школьников появилось почти полторы сотни новых учебных пособий. К 1 сентября это число увеличится еще на 73 издания.

«От простого – к сложному»: как будут развивать белорусскую систему образования. Большое совещание у Президента

Людмила Романовская, заместитель директора Национального института образования по методической работе:
Они яркие, в них очень интересные иллюстрации. Кроме этого, ученик может оживить лабораторный опыт, используя смартфон или планшет.

«От простого – к сложному»: как будут развивать белорусскую систему образования. Большое совещание у Президента

Так в Национальном институте образования презентуют новые учебники для 8 класса. Они только разместились в школьных портфелях. С учебником по искусству можно и вовсе совершить виртуальную экскурсию по Версалю. Это то, что уже можно попробовать в действии. Рассмаковать новые учебники школьники 9, 10 и 11 классов тоже смогут уже 1 сентября. В них, уверяют разработчики, нашли идеальную формулу – сочетание научности, доступности, занимательности и привлекательности в виде богатого иллюстрированного материала.

«От простого – к сложному»: как будут развивать белорусскую систему образования. Большое совещание у Президента

Людмила Романовская:
Одним из основных критериев для нас является доступность изложения материала. Вплоть до того, что, чтобы этот критерий был соблюден, мы требуем от авторов выдерживать строго нормативное, например, количество слов в предложении. В соответствии с возрастом – от восьми для начальной школы до 16 в старших классах. Не использовать больше максимально допустимого количества новых смысловых единиц в тексте. Предлагать ребятам минимально необходимый для освоения содержания в соответствии с программой материал.

«От простого – к сложному»: как будут развивать белорусскую систему образования. Большое совещание у Президента

Это раньше в школе учили «буквы разные писать тонким перышком в тетрадь». Сегодня программы перегружены. И речь не про вес портфеля на плечах, а про груз знаний. Чтобы чадо успевало в учебе, родители буквально с первого класса вынуждены вместе с ребенком делать домашние задания. Конечно, основные понятия и умения должны закладываться в классе. Но стоит ли всех без исключения нацеливать на решение «задач со звездочкой»?

Больше подробностей в видеоматериале корреспондента Юлии Бешановой.
 
 
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Новости Беларуси. Обновление школьных и вузовских программ, повышение престижа профессии учителя, новые учебники, ну и, конечно, современные цифровые технологии в...
 
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