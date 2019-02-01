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Президент: «Учитель за 900 рублей получает в среднем». По факту только в Минске, и то «грязными»
Зарплаты белорусских учителей уже вывели на приемлемый уровень, остальное в руках самих педагогов,
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие зарплаты сейчас у учителей — действительно ли они получают в среднем 900 рублей. Оговоримся сразу: по факту средние зарплаты учителей превышают эту сумму (и то до уплаты налогов) только в Минске
— Смотрите, чтобы вы дошлифовали зарплату. Нельзя учителя обижать — это наша опора и основа. Без учителя ничего быть не может — ни сегодняшнего дня, ни завтрашнего, — заявил Александр Лукашенко. По его мнению, «надо молодежь поддержать, может, еще что-то».
В декабре средняя зарплата, по данным Белстата, в образовании составила 756,4 рубля. У учителей действительно средние заработки превысили 900 рублей, составили 907,1 рубля. Но здесь нужно учитывать три существенных момента, на которые не обращал внимание в своем выступлении президент.
Первый момент. Средняя зарплата в 907,1 рубля — это сумма до уплаты налогов. Напомним, в Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает как минимум подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). Сюда могут выть ключены и другие сборы, к примеру, профсоюзные. Получается, что после уплаты налогов средняя зарплата составит около 780 рублей.
Второй момент. Средняя зарплата превысили планку в 900 рублей только в декабре. В среднем за 2018 года она составила 791,5 рубля. Так, в ноябре И в январе уже привычно должен произойти привычный зарплатный отскок, сумму в 900 рублей учителя, скорее всего, не увидят даже на бумаге.
Третий момент. В Беларуси существует заметная разбежка по зарплатам по Минску и регионам. Причем в разрезе даже отдельно взятых регионов заработки существенно отличатся. Вспомним Солигорский район, где средние зарплаты
По факту средние зарплаты учителей превышают 900 рублей (до уплаты налогов) только в Минске — 945,7 рубля. Ни в одном из регионов эта сумма недотягивает до отметки в 900 рублей даже «грязными».
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие зарплаты сейчас у учителей - действительно ли они получают в среднем 900 рублей.
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