Президент: «Учитель за 900 рублей получает в среднем». По факту только в Минске, и то «грязными»

Зарплаты белорусских учителей уже вывели на приемлемый уровень, остальное в руках самих педагогов, заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад о перспективах развития национальной системы образования. «Школа имеет возможность доплатить. Учитель у нас уже за 900 рублей получает в среднем», — заявил президент.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие зарплаты сейчас у учителей — действительно ли они получают в среднем 900 рублей. Оговоримся сразу: по факту средние зарплаты учителей превышают эту сумму (и то до уплаты налогов) только в Минске



Иллюстративный снимок. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

— Смотрите, чтобы вы дошлифовали зарплату. Нельзя учителя обижать — это наша опора и основа. Без учителя ничего быть не может — ни сегодняшнего дня, ни завтрашнего, — заявил Александр Лукашенко. По его мнению, «надо молодежь поддержать, может, еще что-то».

В декабре средняя зарплата, по данным Белстата, в образовании составила 756,4 рубля. У учителей действительно средние заработки превысили 900 рублей, составили 907,1 рубля. Но здесь нужно учитывать три существенных момента, на которые не обращал внимание в своем выступлении президент.

Первый момент. Средняя зарплата в 907,1 рубля — это сумма до уплаты налогов. Напомним, в Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает как минимум подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). Сюда могут выть ключены и другие сборы, к примеру, профсоюзные. Получается, что после уплаты налогов средняя зарплата составит около 780 рублей.

Второй момент. Средняя зарплата превысили планку в 900 рублей только в декабре. В среднем за 2018 года она составила 791,5 рубля. Так, в ноябре И в январе уже привычно должен произойти привычный зарплатный отскок, сумму в 900 рублей учителя, скорее всего, не увидят даже на бумаге.

Третий момент. В Беларуси существует заметная разбежка по зарплатам по Минску и регионам. Причем в разрезе даже отдельно взятых регионов заработки существенно отличатся. Вспомним Солигорский район, где средние зарплаты превысили в декабре отметку в 2000 рублей, и Шарковщинский, где заработки недотягивают до 600 рублей. Так и с зарплатами учителей, они отличаются по регионам.

Как зарплаты учителей отличаются по регионам в 2018 году (суммы до уплаты налогов) регион средняя зарплата в декабре средняя зарплата в январе-декабре Брестская 868,6 781,8 Витебская 833,6 770,7 Гомельская 859,5 785,6 Гродненская 805,2 730 Минск 945,7 859,5 Минская 844,4 755,9 Могилевская 820 756,7 по стране 907,1 756,4

По факту средние зарплаты учителей превышают 900 рублей (до уплаты налогов) только в Минске — 945,7 рубля. Ни в одном из регионов эта сумма недотягивает до отметки в 900 рублей даже «грязными».