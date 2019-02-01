2 февраля. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Католический мир - Сретение Господне.

Всемирный день водно-болотных угодий.

США, Канада - День сурка.

ПРИМЕТЫ:

Ефим. В полдень солнце - к дождливому лету, ветер - к сырому году.

РОДИЛИСЬ:

1829 Альфред Эдмунд БРЕМ, немецкий зоолог, автор 6-томной «Жизни животных».

1838 Кастусь (Винцент Константин Семёнович) КАЛИНОВСКИЙ, белорусский революционер.

1882 Джеймс Августин Алоиз ДЖОЙС, знаменитый ирландский писатель. К 25 годам почти полностью ослеп.

1886 Михаил Васильевич ФРУНЗЕ, российский военачальник, госдеятель, создатель белорусской милиции. Его именем назван район в Минске.

1904 Валерий Павлович ЧКАЛОВ, российский лётчик. Погиб в 1938 году при испытаниях самолёта. Улица имени Чкалова есть даже в канадском городе Ванкувере.

1977 ШАКИРА (Шакира Изабель Мебарак РИПОЛЛ), колумбийская певица (мать - колумбийка, отец - ливанец). Её имя в переводе с арабского означает «женщина, полная изящества и благодати», а с языка хинди - «богиня света». У неё сыновья Милан и Саша от испанского футболиста Жерара ПИКЕ.

1987 Жерар ПИКЕ (-и- БЕРНАБЕУ), испанский футболист. Гражданский муж певицы ШАКИРЫ.

СОБЫТИЯ:

1046 В англосаксонской хронике монах-летописец отметил, что наступили такие холода, каких не помнит никто их живущих. Это первое дошедшее упоминание о наступившем двухсотлетнем резком изменении климата в Европе, получившем название «малый ледниковый период».

1795 Французское правительство установило премию в 12 тысяч франков за изобретение способа длительного хранения пищевых продуктов с целью снабжения ими армии. В 1810 году награды добился кондитер Никола АППЕР, придумавший способ сохранения пищи в герметично закрытой посуде путём кипячения. Другим его изобретением стали бульонные кубики.

1852 В Лондоне, на улице Флит-стрит, дом 95, Общество поклонников изящных искусств открыло первый в мире общественный туалет.

1886 Американцы впервые отметили День сурка. По народному поверью, если в этот день сурок, выйдя из норы после зимней спячки, увидит свою тень (т. е. день выдался солнечным) и, испугавшись, юркнет обратно, значит, зима продержится ещё ровно 6 недель. Если же тени нет, это означает, что уже наступила весна и сурку (и нам с вами) пора браться за свои дела. Наиболее известны в США и Канаде 7 сурков-метеорологов: Панкссатонейский Фил, Виартонский Вилли, Чак из Стейтен-Айландского зоопарка, Шубинакадский Сэм, Бальзакский Билли, Сурок Джимми и Генерал Беарегард Ли. Кстати, именно с первым из этих сурков и связан известный комедийный фильм.

1892 Американец Уильям ПЕЙНТЕР получил патент на металлическую бутылочную пробку с пробковой прокладкой. В патенте № 468258 пробка была названа Crown Cork - кронен-пробка. В наши дни количество зубцов на гофрированном фланцевом крае пробки уменьшено с 24 до 21.

1943 Завершилась Сталинградская битва. В её ходе были убиты и ранены около 1.5 млн немецких солдат и офицеров.

1946 Южный Сахалин и Курильские острова были включены в состав СССР.

2009 В Зимбабве произошла рекордная деноминация - по курсу 1 000 000 000 000 :1.