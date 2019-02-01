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В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

02.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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В Горках прошел районный конкурс «Лучшая молодая семья». Участие в нем приняли четыре пары, которые демонстрировали свои таланты в разных испытаниях.

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

Организаторы конкурса – отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Горецкая районная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин», Горецкая районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

В фойе Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства, где проходил конкурс, работала выставка  работ участников.

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

В семье Гавриловых папа Владимир и мама Мария работают в ОАО «Молочные горки», а шестилетняя Валерия учится в первом классе.

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото
Семья Гавриловых

 

Папа Роман из семьи Глебко трудится механизатором в ОАО «Горкилен», мама Татьяна – в отпуске по уходу за ребенком. Супруги воспитывают двух дочерей —  первоклассницу Милану  и маленькую Марину.

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото
Семья Глебко

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото
Одна из самых больших и громких групп поддержки была у семьи Севериных.

 

Михаил и Надежда Северины пришли на конкурс с сыном Игорем и дочерью Авророй. Папа работает в БГСХА, мама находится в отпуске по уходу за ребенком.

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото
Семья Севериных

 

Четвертым участником конкурса стала семья Хомутовых. Папа Виталий работает в «Молочных горках», мама Наталья — в КСУП «Овсянка им. Мельника». Они воспитывают сына Макара.

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото
Семья Хомутовых.

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

Между конкурсными номерами публику развлекали воспитанники Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства.

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

Конкурс состоял из нескольких этапов — «Семейный портрет», «Мама-хозяюшка», «Папа-хозяин», «Маленькие помощники», «Народная мудрость», «Семейные таланты».

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото
Мамы соревновались, кто быстрее почистит картошку.

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото
Папы выясняли, кто забьет гвоздь быстрее.

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

Семья Севериных сняла для конкурса целую короткометражку. Посмотрите и вы.

 

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото
Маленьким участникам конкурса нужно было собрать как можно больше разбросанных игрушек.

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

Участники конкурса были награждены грамотами и сладкими подарками.

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

Первое место по итогам конкурса жюри отдало семье Глебко.

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото
Победители конкурса «Лучшая молодая семья» – семья Глебко.

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

 

Фото Михаила Левцова

 


 
 
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  В Горках прошел районный конкурс «Лучшая молодая семья». Участие в нем приняли четыре пары, которые демонстрировали свои таланты в разных испытаниях.    ...
 
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