В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото

В Горках прошел районный конкурс «Лучшая молодая семья». Участие в нем приняли четыре пары, которые демонстрировали свои таланты в разных испытаниях.





Организаторы конкурса – отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Горецкая районная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин», Горецкая районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».





В фойе Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства, где проходил конкурс, работала выставка работ участников.













В семье Гавриловых папа Владимир и мама Мария работают в ОАО «Молочные горки», а шестилетняя Валерия учится в первом классе.





Папа Роман из семьи Глебко трудится механизатором в ОАО «Горкилен», мама Татьяна – в отпуске по уходу за ребенком. Супруги воспитывают двух дочерей — первоклассницу Милану и маленькую Марину.









Михаил и Надежда Северины пришли на конкурс с сыном Игорем и дочерью Авророй. Папа работает в БГСХА, мама находится в отпуске по уходу за ребенком.





Четвертым участником конкурса стала семья Хомутовых. Папа Виталий работает в «Молочных горках», мама Наталья — в КСУП «Овсянка им. Мельника». Они воспитывают сына Макара.













Между конкурсными номерами публику развлекали воспитанники Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства.





Конкурс состоял из нескольких этапов — «Семейный портрет», «Мама-хозяюшка», «Папа-хозяин», «Маленькие помощники», «Народная мудрость», «Семейные таланты».





















Семья Севериных сняла для конкурса целую короткометражку. Посмотрите и вы.





































Участники конкурса были награждены грамотами и сладкими подарками.

















Первое место по итогам конкурса жюри отдало семье Глебко.





























Фото Михаила Левцова