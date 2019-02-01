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Последствия нарушения правил парковки

02.02.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Мелкие ДТП, помехи при уборке дворовых  территорий многоквартирных домов, помехи  обзору при выезде из двора по причине неправильно припаркованных автомашин, парковка в зеленой зоне, но главное — угроза при  передвижении пешеходов. Судя по сводкам, с этими проблемами сталкиваются как в больших, так и маленьких городах.

Вопросы, конечно, решаются. В некоторых дворах для площадок под мусорные  баки отведены  отдельные места и потому мусоровозу не приходится соперничать с другими автомобилями.

Неоднократно наблюдала картину, как ответственные жильцы многоквартирных домов бдительно заботятся о придомовой  территории — и если автовладелец имеет наглость постоянно парковать свое авто на  зеленой зоне, то подключают экологические  службы, которые также  принимают меры в отношении нерадивых хозяев-автомобилистов.

Есть стороны этого вопроса еще более  серьезные. Например, вызов «скорой помощи». Медики  спешат к человеку. Но ведь доставить их по  адресу должен именно водитель. И делает он это, заметьте, круглосуточно, даже когда и люди, и автомобили отдыхают. Конечно, скажет кто-то, можно припарковаться и на приличном расстоянии от адреса, мол, «чего уже там, дотопают сами!».  Но у этой службы  иной раз счет идет  на минуты, а то и секунды.

Недавно сама попала в ситуацию, когда  сыну-подростку  понадобилась экстренная  помощь. Ночь, метель. Сделав всё возможное на месте, команда  «скорой помощи» вместе с водителем (!) вынуждена доставить пациента в учреждение здравоохранения для дальнейшего обследования и лечения. Водитель бежит к автомобилю за носилками, потом, уже с ребенком — обратно. На всё это — очень мало времени… И чем ближе припаркована «скорая помощь», тем быстрее человек окажется вне опасности для здоровья.

Дальше водителю  предстоит путь до больницы, он понимает: многое зависит от него — того, кто за рулем.

Синие проблесковые  маячки в хлопьях снега и звук сирены «прижимают» редкие  ночные «встречки» к обочине. Скорость, небольшие заносы в стороны, но за рулем — опытный человек, и это уже вселяет надежду, что всё будет хорошо.

Сегодня, к счастью,  действительно, всё хорошо. Но каждый ли из водителей, безответственно отнесшихся к парковке авто во дворе многоквартирного дома, уверен, что его и его близких такая  проблема когда-нибудь не коснется? А может,  «скорую помощь»  придется вызывать его соседям для  пожилого человека? Например, с сердечным приступом? Или для совсем малютки? Как же быть водителю  «скорой помощи», который и хотел бы, да не смог доставить врача вовремя до места. Кого тогда  винить?

Всё это относится и к другим экстренным службам, которые круглосуточно на посту, чтобы всем нам жилось безопасно. И не стоит обижаться оштрафованным во время рейдов автовладельцам. Представители ГАИ и РОЧС контролируют дворовые территории для безопасности людей. Ведь пожарные автоцистерны  со специальными  приспособлениями  намного массивнее машин службы 103. Да и чрезвычайные происшествия, на которые они могут спешить, порой носят глобальные масштабы. Поэтому и условия для обеспечения беспрепятственного въезда во двор в любое время суток машин экстренных служб должны быть обеспечены беспрекословно.

Существует и еще одна проблема — большегрузы.

Как сообщил начальник ОГАИ Несвижского РОВД майор милиции В.Н. Казакевич, в настоящее время  проводятся рейдовые мероприятия, в ходе которых Госавтоинспекция на  нескольких улицах райцентра  выявила грузовые  транспортные средства, которые  находятся на стоянке вне специально отведенных мест. По данным фактам проводится  проверка.

Следует помнить:  согласно п. 45.2 Правил дорожного движения, запрещена стоянка транспортных средств с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т вне специально отведенных мест, обозначенных дорожным знаком «место стоянки» («место отдыха»). За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность (ч. 3 ст. 18.22) КоАП Республики Беларусь). Штраф — 5 базовых величин. Если нарушение совершено повторно — сумма увеличивается вдвое.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.

 


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Мелкие ДТП, помехи при уборке дворовых  территорий многоквартирных домов, помехи  обзору при выезде из двора по причине неправильно припаркованных автомашин,
 
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