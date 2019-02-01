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В марте нынешнего года районный историко-краеведческий музей отметит свое 15-летие

02.02.2019 — Разное | Жыцце Прыдзвiння (Витебск)  
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В преддверии юбилейной даты деятельность учреждения ориентирована не только на выполнение определенного социального заказа, но и на выстраивание  самостоятельной стратегии деятельности и развития.

В марте нынешнего года районный историко-краеведческий музей отметит свое 15-летие

На снимке: презентация передвижной выставки «Великан из Костюков» на районном празднике «Волаты Прыдзвіння»

Районным музеем проводится значительная работа по сохранению и возрождению историко-культурного наследия, пополнению музейных фондов, организации культурного досуга населения, гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, воспитанию духовности и уважения к истории своего государства.

Для привлечения большего числа посетителей и поддержания постоянного интереса у участников мероприятий, а их количество  превысило в минувшем году 200, сотрудники музея используют новые формы и интересные предложения. Это экскурсии, квест-игры, мастер-классы, праздники с участием музыкантов, танцоров, фокусников. В 2018 году посетителями учреждения стали более 7,5 тысячи человек. Помимо белорусов с экспозициями музея, а в настоящий момент действуют 4 постоянные выставки: «Страницы истории Витебского района», «Человек славен трудом», «Великан из Костюков» и «Быт советской эпохи», ознакомились жители России, Украины, Казахстана и Китайской Народной Республики.

— Для настоящих любителей и поклонников футбола в стенах учреждения была создана единственная в Беларуси экспозиция «Футбол — игра миллионов», где представлено огромное количество ценных экспонатов. В первую очередь — спортивная форма стран и клубов. Посетители выставки могут увидеть футболки легендарных Пеле, Зидана и Рональдиньо, знаменитых Шевченко, Месси и Роналду, — рассказала директор музея Анастасия Пищулова, а по совместительству автор выставки и владелица частной коллекции.

В конце минувшего года эта выставка получила статус передвижной. С атрибутами игры номер один смогли познакомиться жители и гости города перед одним из футбольных матчей на базе ЦСК, а также посетители КДЦ «Первомайский» областного центра.


В марте нынешнего года районный историко-краеведческий музей отметит свое 15-летие

На снимке: Анастасия Пищулова: «За каждым экспонатом — история»

Богатый исторический материал, привлекательность и качество экспозиций музея, наличие современного оборудования, профессионализм и опыт сотрудников позволяют сегодня развивать не только экскурсионно-массовую, но и музейно-педагогическую деятельность в сотрудничестве с различными учреждениями: административными, культурными, образовательными, общественными, а также со средствами массовой информации.

По словам Анастасии Пищуловой, музей плотно сотрудничает с учреждениями образования и культуры района. Итог прошлогоднего взаимодействия — более полусотни мероприятий, направленных на популяризацию среди населения историко-культурного наследия Придвинского края. Благодаря тому, что ряд выставок имеет мобильный характер, с богатыми фондами музея имеют возможность познакомиться не только земляки, но и  жители других регионов, а также гости Витебского района, пребывающие, к примеру, в санатории «Железнодорожник», с которым у музейщиков сложились хорошие деловые контакты.

Постоянно проводится работа с музеями Витебского района. Это не только организация совместных экскурсий и обмен материалов, но и сотрудничество в сфере продвижения своей деятельности. Планируется, что оно в 2019 году выльется в создание интерактивной карты музеев района и буклета-путеводителя.

Сотрудники музея разработали проекты-исследования Витебского района: «Пути-дороги участников танцевального ансамбля «Колос»; «Вторая Родина» (на основе сведений о китайском колхозе в Придвинском крае), «Бессмертный полк», «Живая память», «Ад вёскі да вёскі». Что касается последнего проекта, то он был подготовлен совместно с автоклубом для того, чтобы посетить с выставками и мероприятиями жителей самых отдаленных населенных пунктов района. В рамках проекта «Парки Витебского района» сотрудники музея изучили историю и ревитализировали уже не одну парковую зону.

Проводя ежегодные экспедиции по Витебскому району, сотрудники музея изучают туристический потенциал региона, результатом чего стало более 10  разработанных маршрутов, в том числе «Мистическая Витебщина» и «Путешествие по Летчанскому краю», где путеводителем выступил созданный учреждением красочный буклет. К 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков планируется разработать новый маршрут по Витебскому району, который включит в себя основные пункты освобождения административно-территориальной единицы.

Сотрудниками музея постоянно ведется поиск новых форм экскурсионно-массовой и научно-просветительской деятельности, что привлекает в учреждение с каждым годом все больше посетителей.

Татьяна Диканова

 
Теги: знакомства
 
 
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