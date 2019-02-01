ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бревна, камень и камышовая крыша. Как выглядят самые красивые деревянные дома под Минском

02.02.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Фотопроект «Замечательные дома белорусов» побывал в тридцати трех деревнях и агрогородках под Минском. Теперь мы можем выбирать из замечательных — самые удивительные. Эта подборка посвящена домам, построенным из дерева.

На землях Колодищанского полигона поселилось немало людей, рублем проголосовавших за экологичные дома.




Дома из сруба и бруса есть во всех деревнях у минской кольцевой. Замечательных, правда, не так уж много. Их количество не зависит от величины населенного пункта и его престижности. Скорее, зависит от самих жителей и их представлении о комфорте.

Это дома в Атолино и Слободе у Кургана Славы.



Не слишком интересуются деревом в респектабельных Тарасово и Ждановичах. Мало деревянных домов и в бюджетных Самохваловичах, Чуриловичах, Котягах и Михановичах. Равнодушен к натуральному дереву и Фаниполь.

А вот «белорусская Швейцария» — Окололица у Раубичей, сами Раубичи и Дуброва могут похвастать солидными и эстетичными усадьбами из бревен и бруса.











Любят деревянные дома жители и Дроздово, и Семково, и Хатежино, и Вишневки.











Наш фаворит — эта усадьба из сруба в Семково. Бревна, камень, камышовая крыша. Даже не верится, что это построено в Беларуси.



В Валерьяново, Боровлянах-2, Волковичах, Ждановичах, маленьких Леонтьевичах и Кохановке — по одному-два симпатичных деревянных дома.






По несколько — в Марьяливо, Юхновке и Городище, Дегтяревке, Ярково.




А вот в Прилепах — с десяток домов из дерева.





 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы так и не смогли понять, почему в одних деревнях деревянные усадьбы любят, а в других практически не строят.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Горках прошел конкурс «Лучшая молодая семья» — Фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.02.2019
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика