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Бревна, камень и камышовая крыша. Как выглядят самые красивые деревянные дома под Минском
Фотопроект «
На землях Колодищанского полигона поселилось немало людей, рублем проголосовавших за экологичные дома.
Дома из сруба и бруса есть во всех деревнях у минской кольцевой. Замечательных, правда, не так уж много. Их количество не зависит от величины населенного пункта и его престижности. Скорее, зависит от самих жителей и их представлении о комфорте.
Это дома в Атолино и Слободе у Кургана Славы.
Не слишком интересуются деревом в респектабельных Тарасово и Ждановичах. Мало деревянных домов и в бюджетных Самохваловичах, Чуриловичах, Котягах и Михановичах. Равнодушен к натуральному дереву и Фаниполь.
А вот «белорусская Швейцария» — Окололица у Раубичей, сами Раубичи и Дуброва могут похвастать солидными и эстетичными усадьбами из бревен и бруса.
Любят деревянные дома жители и Дроздово, и Семково, и Хатежино, и Вишневки.
Наш фаворит — эта усадьба из сруба в Семково. Бревна, камень, камышовая крыша. Даже не верится, что это построено в Беларуси.
В Валерьяново, Боровлянах-2, Волковичах, Ждановичах, маленьких Леонтьевичах и Кохановке — по одному-два симпатичных деревянных дома.
По несколько — в Марьяливо, Юхновке и Городище, Дегтяревке, Ярково.
А вот в Прилепах — с десяток домов из дерева.
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Мы так и не смогли понять, почему в одних деревнях деревянные усадьбы любят, а в других практически не строят.
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