Бревна, камень и камышовая крыша. Как выглядят самые красивые деревянные дома под Минском

Фотопроект « Замечательные дома белорусов » побывал в тридцати трех деревнях и агрогородках под Минском. Теперь мы можем выбирать из замечательных — самые удивительные. Эта подборка посвящена домам, построенным из дерева.

На землях Колодищанского полигона поселилось немало людей, рублем проголосовавших за экологичные дома.













Дома из сруба и бруса есть во всех деревнях у минской кольцевой. Замечательных, правда, не так уж много. Их количество не зависит от величины населенного пункта и его престижности. Скорее, зависит от самих жителей и их представлении о комфорте.

Это дома в Атолино и Слободе у Кургана Славы.









Не слишком интересуются деревом в респектабельных Тарасово и Ждановичах. Мало деревянных домов и в бюджетных Самохваловичах, Чуриловичах, Котягах и Михановичах. Равнодушен к натуральному дереву и Фаниполь.

А вот «белорусская Швейцария» — Окололица у Раубичей, сами Раубичи и Дуброва могут похвастать солидными и эстетичными усадьбами из бревен и бруса.









































Любят деревянные дома жители и Дроздово, и Семково, и Хатежино, и Вишневки.









































Наш фаворит — эта усадьба из сруба в Семково. Бревна, камень, камышовая крыша. Даже не верится, что это построено в Беларуси.









В Валерьяново, Боровлянах-2, Волковичах, Ждановичах, маленьких Леонтьевичах и Кохановке — по одному-два симпатичных деревянных дома.





















По несколько — в Марьяливо, Юхновке и Городище, Дегтяревке, Ярково.













А вот в Прилепах — с десяток домов из дерева.















