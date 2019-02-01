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Какие девушки нравятся парням? Модель провела опыт на сайте знакомств и узнала, как найти идеального бойфренда
Модель из Британии решила узнать, какие типы девушек предпочитают парни на сайтах знакомств, и провела необычный эксперимент. Она создала семь интернет-профилей с разными фотографиями и посчитала, сколько откликов от мужчин получил каждый. А заодно узнала, какие женщины нравятся богачам, качкам и занудам.
В эпоху скоростных свиданий и знакомств через Tinder фотографии профиля и короткое био играют большую роль в привлечении потенциального партнера. Чем выгоднее вы представите себя в интернете, тем больше получите мэтчей и комментариев.
Проверить такое предположение решила 36-летняя модель из английского города Питерборо Хейли Лианна. Девушка — настоящий мастер преображения, а потому ей не составило труда создать семь разных профилей на сайте знакомств и представить в каждом один из женских архетипов.
«Я провела шесть месяцев, изучая, как малейшие изменения в вашем профиле и деталях о личности могут повлиять на тип мужчин, которые вами интересуются, — рассказала Хейли в интервью изданию
Первой в списке модели стала «брюнетка с большой грудью». Для создания этого образа Хейли надела блузку с глубоким декольте и разыграла веселую и беззаботную улыбку для фотографии.
Как оказалось, такой тип идеально подходит для того, чтобы привлечь внимание парней, интересующихся случайным сексом. Результат — 87 откликов от мужчин.
«Если вы хотите заняться сексом, вы должны ясно сказать об этом при помощи ваших фото. Подчеркните декольте, улыбнитесь и проследите за мимикой. Вам также стоит использовать фотографии, где вы моложе, и скрыть свой реальный возраст — так делают все в интернете».
Второй образ раскрыл Хейли подробности о предпочтениях стареющих богачей. Для этого девушка опубликовала фото, на котором была запечатлена со светлыми волосами.
Блондинка получила 43 отклика, однако большинство собеседников оказались мужчинами в возрасте.
«Мужчины, которые обращались ко мне, были старыми и богатыми. Очевидно, они были женаты, а наши встречи были бы тайными. Они заработали кучу денег и теперь искали развлечения на стороне. Им нравилось, что на фото я держу бокал и выгляжу женственно».
Модельная фигура Хейли позволила ей разнообразить свой профиль ещё одним типом с необычным названием «спортивный кролик». Под этим термином экспериментатор подразумевает девушку, которая увлекается спортом и часто бывает в фитнес-зале.
Любительница гантелей собрала 25 откликов, однако ее партнёров больше интересовали тренировки, нежели отношения.
«Мне писали мужчины, которые чаще хотели встретиться в тренажерном зале, чем в баре или ресторане. Это было приятной переменой. Я встретилась с несколькими отличными парнями, но я понимала, что тут мне не удастся побыть настоящей девушкой».
Следующим типом Хейли стала «девушка в деловом костюме». В новом образе модель получила всего восемь мэтчей и обзавелась несколькими неприятными знакомствами.
«Это не совсем я, но я выпрямила волосы, надела деловой костюм и приняла вид успешной бизнесвумен. Я думала, что так найду классных парней, но это привлекло лишь кучу зануд. Это определенно не работало».
На пятый раз Хейли решила узнать, как парни реагируют на девушек в очках. Черная оправа изменила внешний вид модели и существенно повлияла на количество мэтчей.
В новом образе Хейли получила четыре ответа и зареклась впредь не надевать очки.
«Если вы ищете партнера в интернете, выбрасывайте очки — вот мой совет. Я боялась, что вообще не получу ответов, но четыре человека все же мне написали. Впрочем, все они были прекрасны. Мужчины были вежливы, но никто из них не был богат».
Предпоследним Хейли испытала самый простой образ — девушка без макияжа. Несмотря на работу в модельном бизнесе, без костюма и косметики исследовательница не получила ни одного мэтча.
Хотя испытания были многочисленными, а результаты достаточно полными, Хейли остановилась на своем естественном образе.
Модель отметила, что оставаться самой собой не только удобно, но и благоприятно для новых знакомств. Девушка получила 32 отклика и обнаружила, что мужчины больше интересовались её личностью.
«Я веселая брюнетка, которая гордится своей фигурой и любит свою хирургически увеличенную грудь. Мне нравится наслаждаться хорошей жизнью и вести интеллектуальные разговоры с мужчинами постарше. Я использовала свои фотографии в полный рост, не делая акцент на бюсте, и встретила больше мужчин, заинтересованных в правильных отношениях».
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Какие девушки нравятся парням? Модель провела опыт на сайте знакомств и узнала, как найти идеального бойфренда
Модель из Британии создала семь интернет-профилей с разными фотографиями и посчитала, сколько откликов от мужчин получил каждый
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