Какие девушки нравятся парням? Модель провела опыт на сайте знакомств и узнала, как найти идеального бойфренда

Модель из Британии решила узнать, какие типы девушек предпочитают парни на сайтах знакомств, и провела необычный эксперимент. Она создала семь интернет-профилей с разными фотографиями и посчитала, сколько откликов от мужчин получил каждый. А заодно узнала, какие женщины нравятся богачам, качкам и занудам.

В эпоху скоростных свиданий и знакомств через Tinder фотографии профиля и короткое био играют большую роль в привлечении потенциального партнера. Чем выгоднее вы представите себя в интернете, тем больше получите мэтчей и комментариев.

Проверить такое предположение решила 36-летняя модель из английского города Питерборо Хейли Лианна. Девушка — настоящий мастер преображения, а потому ей не составило труда создать семь разных профилей на сайте знакомств и представить в каждом один из женских архетипов.

«Я провела шесть месяцев, изучая, как малейшие изменения в вашем профиле и деталях о личности могут повлиять на тип мужчин, которые вами интересуются, — рассказала Хейли в интервью изданию Metro ».

Первой в списке модели стала «брюнетка с большой грудью». Для создания этого образа Хейли надела блузку с глубоким декольте и разыграла веселую и беззаботную улыбку для фотографии.

Как оказалось, такой тип идеально подходит для того, чтобы привлечь внимание парней, интересующихся случайным сексом. Результат — 87 откликов от мужчин.



Фото: hayleymadigan

«Если вы хотите заняться сексом, вы должны ясно сказать об этом при помощи ваших фото. Подчеркните декольте, улыбнитесь и проследите за мимикой. Вам также стоит использовать фотографии, где вы моложе, и скрыть свой реальный возраст — так делают все в интернете».

Второй образ раскрыл Хейли подробности о предпочтениях стареющих богачей. Для этого девушка опубликовала фото, на котором была запечатлена со светлыми волосами.



Фото: hayleymadigan

Блондинка получила 43 отклика, однако большинство собеседников оказались мужчинами в возрасте.

«Мужчины, которые обращались ко мне, были старыми и богатыми. Очевидно, они были женаты, а наши встречи были бы тайными. Они заработали кучу денег и теперь искали развлечения на стороне. Им нравилось, что на фото я держу бокал и выгляжу женственно».

Модельная фигура Хейли позволила ей разнообразить свой профиль ещё одним типом с необычным названием «спортивный кролик». Под этим термином экспериментатор подразумевает девушку, которая увлекается спортом и часто бывает в фитнес-зале.



Фото: hayleymadigan

Любительница гантелей собрала 25 откликов, однако ее партнёров больше интересовали тренировки, нежели отношения.

«Мне писали мужчины, которые чаще хотели встретиться в тренажерном зале, чем в баре или ресторане. Это было приятной переменой. Я встретилась с несколькими отличными парнями, но я понимала, что тут мне не удастся побыть настоящей девушкой».

Следующим типом Хейли стала «девушка в деловом костюме». В новом образе модель получила всего восемь мэтчей и обзавелась несколькими неприятными знакомствами.



Фото: hayleymadigan

«Это не совсем я, но я выпрямила волосы, надела деловой костюм и приняла вид успешной бизнесвумен. Я думала, что так найду классных парней, но это привлекло лишь кучу зануд. Это определенно не работало».

На пятый раз Хейли решила узнать, как парни реагируют на девушек в очках. Черная оправа изменила внешний вид модели и существенно повлияла на количество мэтчей.



Фото: hayleymadigan

В новом образе Хейли получила четыре ответа и зареклась впредь не надевать очки.

«Если вы ищете партнера в интернете, выбрасывайте очки — вот мой совет. Я боялась, что вообще не получу ответов, но четыре человека все же мне написали. Впрочем, все они были прекрасны. Мужчины были вежливы, но никто из них не был богат».



Фото: hayleymadigan

Предпоследним Хейли испытала самый простой образ — девушка без макияжа. Несмотря на работу в модельном бизнесе, без костюма и косметики исследовательница не получила ни одного мэтча.

Хотя испытания были многочисленными, а результаты достаточно полными, Хейли остановилась на своем естественном образе.



Фото: hayleymadigan

Модель отметила, что оставаться самой собой не только удобно, но и благоприятно для новых знакомств. Девушка получила 32 отклика и обнаружила, что мужчины больше интересовались её личностью.

«Я веселая брюнетка, которая гордится своей фигурой и любит свою хирургически увеличенную грудь. Мне нравится наслаждаться хорошей жизнью и вести интеллектуальные разговоры с мужчинами постарше. Я использовала свои фотографии в полный рост, не делая акцент на бюсте, и встретила больше мужчин, заинтересованных в правильных отношениях».