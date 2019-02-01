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Свободна и прекрасна. В инстаграме появился снимок Ани Лорак без макияжа

02.02.2019 08:20 — Разное | Tut.by  
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Актриса Олеся Судзиловская, подруга Ани Лорак, поделилась в инстаграме совместным с певицей снимком. На фотографии певица предстала без макияжа, она свежа и отлично выглядит. 

Вместе с подругой она посетила лекцию в Москве о взаимоотношениях родителей и детей. 

"Неравнодушные мамаши Олеся Судзиловская и Ани Лорак без киносценического грима в долгожданной атмосфере обучения на лекции о взаимоотношениях детей и взрослых (между собой в том числе) доктора Александра Колмановского. Идем по плану. Домашняя работа выполняется — взаимоотношения совершенствуются, карьера строится, самообразование в процессе!" — так подписала актриса снимок. 


Напомним, 31 января Ани Лорак официально рассталась со своим мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу , но не поехала на суд в Киев, который прошел в закрытом режиме в присутствии судей и адвокатов. Ани и Мурат познакомились в 2006 году во время отдыха исполнительницы в Анталии. Бизнесмен переехал в Киев и стал учить русский язык. Предложение руки и сердца Мурат сделал Лорак в Париже.

4 декабря 2018 года певица подала на развод. Причиной стала измена супруга. 

 
 
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Свободна и прекрасна. В инстаграме появился снимок Ани Лорак без макияжа спустя пару дней после развода
 
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