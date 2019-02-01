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«Восхищались ростом и просили дотронуться до моей кожи». Белоруска произвела фурор на конкурсе красоты в Китае

02.02.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Красоту белорусских женщин снова оценили в мире. 20-летняя студентка из Минска Анжелика Кузьменок приняла участие в международном конкурсе красоты Miss All Nations, и вошла топ-8 финалисток, которых отбирали из представительниц 45 стран.

Конкурс проводится с 1989 года, и его основная миссия — объединение наций под знаком красоты, волонтерская работа и вклад в экотуризм. В 2019 году конкурс проходил в Китае, участницы путешествовали по всей стране (например, участвовали в шоу в Янтае, Гуаньчжоу), а финал состоялся в Наньяне.

Анжелика признается, что представительницу Беларуси отбирали строго:

— Оргкомитет изучал фотографии и анкеты, в которых у нас спрашивали даже про объем шеи, — смеется девушка.

Анжелика сама разработала эскиз национального костюма, а сшить его помогла мама. Жюри было в восторге от белорусского наряда, потому что он показался им очень необычным. Также девушка представила экологический проект, связанный с развитием экомоды в Беларуси.

Девушка рассказывает, что позитивно к ней отнеслось не только жюри, но и китайцы на улицах города:


— Во-первых, мой рост — 180 см, и китайцы были в легком шоке (или восторге, я не разобралась). Во-вторых, у меня очень светлая кожа и самая распространенная просьба после «плиз, фото» — это: «Можно я дотронусь до твоей кожи?». Отношение местных потрясающее, правда.


Анжелику поразила разница между китайской и белорусской культурой, а также бытовые особенности:

— Я составила целый список необычных для меня фактов о Китае начиная с отсутствия черного хлеба и заканчивая отсутствием фотографий на баннерах (у них там только номера телефона или просто иероглифы). А самым ярким воспоминанием о Китае для меня стала поездка на Желтое море — это просто что-то волшебное!

Модель говорит, что конкуренцию она ощущала остро и точно не рискнет назвать атмосферу конкурса дружелюбной:

— Поначалу мне тяжеловато было найти общий язык с другими девушками. Но я подружилась с участницами из Финляндии и Эстонии, а с остальными мы просто не конфликтовали.

Анжелика не только вошла в топ-8 финалисток, но и стала лучшей участницей, по мнению китайских журналистов:

— Победительницу в номинации Best Media выбирали представители СМИ по результатам интервью, съемок и пресс-конференций. Честно, когда услышала заветное «Беларусь» — чуть не умерла от восторга.

Девушка подчеркивает, что оргкомитет покрыл все расходы по ее участию, а виза, в отличие от представительниц других стран, ей не понадобилась.

 
Теги: Минск
 
 
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Красоту белорусских женщин снова оценили в мире. 20-летняя студентка из Минска Анжелика Кузьменок приняла участие в международном конкурсе красоты Miss All Nations, и...
 
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