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Тракторист рыбхоза «Полесье» оштрафован на 50 базовых величин за пьяную езду

02.02.2019 — Разное | Полесская правда  
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Выездное заседание ОГАИ Пинского РОВД состоялось вчера в ОАО «Рыбхоз «Полесье», расположенном на территории Пинского района. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в УВД УГАИ Брестской области.

Тракторист рыбхоза «Полесье» оштрафован на 50 базовых величин за пьяную езду
На заседании рассматривался административный материал в отношении 47-летнего тракториста предприятия, жителя д. Камень, который, находясь на рабочем месте, управлял трактором в состоянии алкогольного опьянения. Тракториста задержал инспектор ОГАИ Пинского РОВД, в ходе медицинского освидетельствования установлено, что в выдыхаемом воздухе задержанного тракториста содержалось 0,7 промилле алкоголя.

По итогам рассмотрения административных материалов тракторист подвергнут денежному штрафу в размере 50 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу с работниками предприятия, присутствовавшими на заседании, о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

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