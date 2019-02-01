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Тракторист рыбхоза «Полесье» оштрафован на 50 базовых величин за пьяную езду
02.02.2019 — Разное | Полесская правда
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Выездное заседание ОГАИ Пинского РОВД состоялось вчера в ОАО «Рыбхоз «Полесье», расположенном на территории Пинского района. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в УВД УГАИ Брестской области.
По итогам рассмотрения административных материалов тракторист подвергнут денежному штрафу в размере 50 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу с работниками предприятия, присутствовавшими на заседании, о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.
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