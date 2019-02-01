К концу года в Пинске планируют построить 10-этажный дом в районе Загорский

УКС Пинска приступает к застройке по объекту «Многоквартирный жилой дом в районе «Загорский» (позиция № 10 по генплану) в г. Пинске». Участок для строительства расположен в микрорайоне «Загорский» по ул. Брестской, 144 В.



Новый дом – объект, строящийся с господдержкой. Он представляет собой 10-этажное здание, двухсекционное с техническим подвалом и размещенными в нем узлами ввода инженерных коммуникаций.

Общая площадь квартир – 8 106,40 кв. м. В доме предполагается построить 118 квартир.

Строительство ведется силами ОАО «Строительный трест № 2» на основании договора строительного подряда. Завершить 10-этажку планируется в декабре 2019 года.