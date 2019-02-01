В Пинске реконструируют мост через реку Пину

Мост через реку Пину готовится к реконструкции. Ранее он, как и десяток путеводных сооружений по всей стране, был обследован в рамках поручений Главы государства по модернизации и обслуживанию белорусских мостов. Осенью 2018 года пинский мост получил статус «моста, по которому ограничено движение большегрузного и крупногабаритного транспорта».



Данное сооружение было построено в 1979 году. Учитывая, что это единственный мост, который соединяет Пинск и Столин, переоценить его значение с логистической точки зрения сложно. Нагрузка и количество проезжающих большегрузов также стали определяющим аргументом при принятии решения о реконструкции моста через Пину.