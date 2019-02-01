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В Пинске реконструируют мост через реку Пину
02.02.2019 — Разное | Полесская правда
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Мост через реку Пину готовится к реконструкции. Ранее он, как и десяток путеводных сооружений по всей стране, был обследован в рамках поручений Главы государства по модернизации и обслуживанию белорусских мостов. Осенью 2018 года пинский мост получил статус «моста, по которому
Реконструкция будет проводиться в этом году. Уже несколько недель в районе объекта работают специалисты. Генпроектировщиком ГП «Белгипродор» разрабатывается проект. Предусмотрены строительная площадка, подходы к наплавной системе и проектирование пролета моста. Параллельно с изыскательскими работами прорабатывается схема движения автомобильного и водного транспорта.
Генподрядчик – мостостроительное управление № 3 ОАО «Мостострой» – в конце февраля планирует приступить к устройству стройплощадки. Речникам предстоит обеспечить функционирование наплавного моста через реку на время закрытия реконструируемого объекта. Над этим работает предприятие «Днепробугводпуть».
Предварительными сроками производства основных работ планируются апрель-ноябрь 2019 года. На это время предусматривается ограничение движения автомобильного и водного транспорта.
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