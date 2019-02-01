В небе над Кубой прогремел загадочный взрыв

Вице-президент административного совета муниципалитета Виньялес Османи Мосеги рассказал что приблизительно в 13.00 по местному времени в течение примерно минуты раздавались очень громкие звуки.

На место происшествия отправились ученые кубинского института геофизики и астрономии, которые считают, что речь может идти о падении сразу двух метеоритов.

Метеорологическая служба во Флориде (США) также назвала возможной причиной взрыва падение метеорита.

Кроме того, многие пользователи публикуют фотографии каменных обломков размером до 20-30 сантиметров, полагая, что это обломки метеорита.





Кубинское министерство науки, технологии и окружающей среды подтвердило, что над островом в виде огненного шара пролетел метеорит и взорвался на множество обломков. Об этом 2 февраля сообщил на своем сайте официальный печатный орган кубинской компартии Granma.





Сотрудники института геофизики, прибывшие на места предполагаемого падения метеорита, провели анализ найденных обломков, который показал, что они состоят из железа, никеля и силиката магния.





Самый крупный обломок на данный момент был обнаружен в райне Палмарито, его размер составляет 11 сантиметров в длину.

Ученые намерены продолжить исследование обломков, чтобы получить больше информации об этом феномене.