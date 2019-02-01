МАЗ вылетел с дороги и врезался в жилой дом









grodnonews.by Примерно в два часа дня водитель грузовика с прицепом двигался по населенному пункту в направлении деревни Новая Руда. На закруглении дороги во встречном направлении в его поле зрения показался трактор. Для того чтобы разъехаться с этим транспортным средством 49-летний водитель «МАЗа» принялся правее и на заснеженной обочине не справился с управлением. Автомобиль с прицепом вынесло с проезжей части, затем он снес забор и въехал в деревянный дом, пишет





В момент ДТП в доме никого не оказалась. Владельцы использовали его как дачу и приезжали туда только по необходимости.





В результате ДТП водитель «МАЗа» не пострадал. Автомобилю, как и дому, были причинены повреждения.



