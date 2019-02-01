﻿ МАЗ вылетел с дороги и врезался в жилой дом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАЗ вылетел с дороги и врезался в жилой дом

02.02.2019 08:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Не совсем типичное ДТП произошло в Гродненском районе. В Деревне Глушнево МАЗ въехал в жилой дом, сообщили в ГАИ Гродно.



Примерно в два часа дня водитель грузовика с прицепом двигался по населенному пункту в направлении деревни Новая Руда. На закруглении дороги во встречном направлении в его поле зрения показался трактор. Для того чтобы разъехаться с этим транспортным средством 49-летний водитель «МАЗа» принялся правее и на заснеженной обочине не справился с управлением. Автомобиль с прицепом вынесло с проезжей части, затем он снес забор и въехал в деревянный дом, пишет grodnonews.by

В момент ДТП в доме никого не оказалась. Владельцы использовали его как дачу и приезжали туда только по необходимости.

В результате ДТП водитель «МАЗа» не пострадал. Автомобилю, как и дому, были причинены повреждения.


 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не совсем типичное ДТП произошло в Гродненском районе. В Деревне Глушнево МАЗ въехал в жилой дом, сообщили в ГАИ Гродно.
 
Новости дня
Новости разные
 
2 февраля — Всемирный день водно-болотных угодий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.02.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика