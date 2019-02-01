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Почему земля дешевеет? Второй тур кадастровой оценки начнется в 2019 году, итоги первого — неутешительны

02.02.2019 08:25 — Разное | Партизан  
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По информации БЕЛТА, в Государственном комитете по имуществу сообщили, что второй тур кадастровой оценки земель по новому четырехлетнему циклу начнется в Беларуси в 2019 году. По итогам первого тура стоимость земель в производственных зонах снизилась в большинстве городов.


Источник: agropolit.com

Кадастровую оценку земель выполняет Национальное кадастровое агентство Госкомимущества (НКА). Первый тур оценки был начат еще в 2015 году, а закончен спустя 3 года — в декабре 2018 года. Теперь для оценки используются новые технологии, которые помогли изменить все кадастровые стоимости земель, результаты внесены в регистр стоимости.

На данный момент уже проведена кадастровая оценка земель, земельных участков в жилой многоквартирной зоне, жилой усадебной (включая садовые товарищества и дачные кооперативы), рекреационной зоне. Не осталась без внимания и общественно-деловая и производственная зона.

Как отмечают в Госкомимуществе, кадастровая оценка земель основывается на показателях сложившегося на выделенной территории рынка недвижимости. По данным ведомства, за последние годы рыночная стоимость объектов общественно-деловой и производственной недвижимости снизилась. Соответственно, кадастровая стоимость по этим видам использования земель также уменьшилась. 


Так, снижение кадастровой стоимости земель общественно-деловой зоны произошло в 82% городов. При этом в среднем кадастровая стоимость земель уменьшилась на 29% по отношению к предыдущим результатам ее определения. Кадастровая стоимость земель производственной зоны снизилась в 77% городов. В среднем обновленная кадастровая стоимость уменьшилась на 25%. В обоих случаях наиболее значительное изменение кадастровой стоимости произошло на территориях, расположенных за пределами населенных пунктов, переоценка которых не производилась 7-10 лет.


 
 
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По информации БЕЛТА, в Государственном комитете по имуществу сообщили, что второй тур кадастровой оценки земель по новому четырехлетнему циклу начнется в...
 
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