В Узбекистане будут пожизненно отстранять от футбола за походы в ночные клубы, алкоголь, сигареты и кальян

По данным Ассоциация футбола Узбекистана, данные меры призваны защитить спортсменов против действий, которые препятствуют развитию футбола, таких, как взятничество, коррупция, вымогательство, договорные игры, тотализатор и так далее. Помимо этого, специальная комиссия будет контролировать и ведение здорового образа жизни футболистами. Игроки, которые будут замечены за чрезмерным употреблением алкоголя, сигарет, курением кальяна, могут быть отстранены от футбола.









"Некоторые игроки проводят время в ночных клубах до рассвета, выпивая алкогольные напитки и покуривая кальян. В результате их физическая подготовка перед важными играми находится под угрозой. Это также может сказаться и на выступлении сборной команды на международной арене. Поэтому я хочу отметить, что каждый игрок должен быть, в первую очередь, профессионалом. Прежде всего, он должен заботиться о своей физической форме. Поэтому, если специальная комиссия выявит футболистов, которые впустую тратят большие деньги на развлечения, не соблюдая здоровый образ жизни, будут отстранены от футбола пожизненно", - заявил первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахматджанов



