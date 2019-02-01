НАТО не намерено размещать ядерные ракеты в Европе

korrespondent.net "У НАТО нет намерения развертывать новое наземное ядерное оружие в Европе", − подчеркнул Столтенберг, пишет





По его словам, у военного объединения также отсутствуют намерения зеркально отвечать на действия России.





"В то же время мы должны гарантировать, что будем иметь надежные и эффективные средства сдерживания", − добавил генсек.





Польша выступила за размещение ядерных ракет США в Европе





Как сообщал Корреспондент.net, 1 февраля в преддверии приостановки обязательств Вашингтона по ДРСМД президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Россией новый договор о ракетах.





Напомним, претензии США связаны с российской ракетой 9М729. На нескольких встречах представители Москвы и Вашингтона обсуждали спасение договора, но так и не смогли прийти к единой позиции.



