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«Обыграли миллионеров». Милевский сфотографировался с лучшим футболистом мира-2006 после победы в ОАЭ

02.02.2019 09:46 — Разное | Tut.by  
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Вернувшийся из венгерской «Кишварды» в брестское «Динамо» Артем Милевский эмоционально отреагировал на победу в межсезонном спарринге над богатым китайским клубом «Гуанчжоу Эвергард» (2:0).

За вице-чемпионов Китая ныне выступает вернувшийся из «Барселоны» Паулиньо, а общая стоимость футболистов клуба составляет около 80 миллионов евро.

«Гуанчжоу» — «Динамо-Брест» — 0:2.

Голы: 0:1 — Фамейе (20, пас — Милевский), 0:2 — Быков (49, пас — Савицкий).

Артем Милевский отличился голевым пасом при первом взятии ворот, а после игры сфотографировался с главным тренером «Гуанчжоу» знаменитым итальянцем Фабио Каннаваро, который в 2006 году был признан лучшим футболистом мира.

В том же 2006 году Артем Милевский трижды играл против Каннаваро. В составе сборной Украины на ЧМ-2006 и в квалификации Евро-2008 (0:2), а также в составе киевского «Динамо» против мадридского «Реала» (1:5). И вот, наконец, Милевскому удался реванш.

После матча Артем Милевский и его агент Александр Панков сделали романтичное фото с Фабио Каннаваро, которую футболист брестского «Динамо» сопроводил гордой подписью «Обыграли миллионеров».


Фото: instagram.com/timi1010/

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В первом спарринге на сборе в ОАЭ брестское «Динамо» также одержало победу, обыграв эмиратский клуб «Аль-Джазира» из Абу-Даби — 2:1. Голы у брестчан забивали Денис Лаптев (14) и Павел Нехайчик (20).

 
Теги: Брест
 
 
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Вернувшийся из венгерской «Кишварды» в брестское «Динамо» Артем Милевский эмоционально отреагировал на победу в межсезонном спарринге над богатым китайским...
 
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