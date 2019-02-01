Подписан указ о призыве граждан на срочную службу и службу в резерве

Также Указ №33 от 31 января 2019 года «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве» предусматривает призыв в феврале – мае 2019 г. на срочную военную службу, службу в резерве граждан Республики Беларусь мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

Министерству обороны до 1 июня 2019 г. надлежит направить граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь в пределах численности согласно приложению.

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