Вести Вороновщины

Общественный пост принял

18 января Вороновская районная организация ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» избрала нового лидера. Кандидатуру Генриха Казимировича Микутайтиса на внеочередной конференции воины-интернационалисты района поддержали большинством голосов.

Лыж стало больше

30 пар лыжных комплектов получил отдел образования Вороновского райисполкома от Гродненского государственного областного центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов. Спортивный инвентарь безвозмездно передали в учреждения образования, чьи учащиеся демонстрируют хорошие результаты в зимнем виде спорта. Лыжное пополнение поступило в Вороновскую, Беняконскую, Полецкишскую, Жирмунскую, Погородненскую, Конвелишскую средние школы.

С творческим подходом





Двое воспитанников Вороновского ЦТДиМ стали победителями XXII республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества учащихся «Калядная зорка». Первые места в номинации «Калядная зорка» — у Татьяны Крысенель (объединение по интересам «Волшебники», педагог Р.В. Крысенель), в номинации «Зима в Беларуси» — у Вадима Богуцкого и Виктора Дайлидко (объединение по интересам «Стружка», педагог Д.И. Лялько).

Читали, снимали и побеждали

Работы учащихся Погородненской и Жирмунской средних школ победили и стали призерами областного конкурса буктрейлеров «Мой родны кут, як ты мне мілы…», посвященного Году малой родины. На него было представлено более сотни работ в жанрах мультфильма, анимации, слайд-шоу, видеофильма, рекламного ролика по книгам классиков белорусской литературы, жизнь которых связана с Гродненщиной. У учащихся Жирмунской СШ Ульяны Гусаровой и Полины Юхневич — диплом 1-й степени, у Мирослава Геня из Погородненской СШ — 2-й степени. В основе работ наших школьников — творчество детской писательницы Анны Скаржинской-Савицкой, писателя-краеведа Леонида Лавреша.

Место встречи — «Обучайка»

Библиотекари Вороновской детской библиотеки активно используют красочную наглядность имиджевой комнаты МЧС «Обучайка» для занятий с детьми. Накануне Дня спасателя для вороновских школьников здесь была организована встреча-беседа «Дорога в профессию». Инспектор группы пропаганды Вороновского РОЧС Андрей Винцкевич не только рассказал детям об особенностях этой мужественной профессии, но и протестировал их на знание правил безопасного поведения в быту и экстремальных ситуациях.

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.