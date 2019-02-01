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2 февраля — Всемирный день водно-болотных угодий
02.02.2019 — Разное | Вороновская газета
Всемирный день водно-болотных угодий ежегодно празднуется 2 февраля. Именно в этот день в иранском городе Рамсар в 1971 году была подписана Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция). Поэтому важно, чтобы некоторые болота были обязательно сохранены: они представляют собой экономическую, культурную, научную и рекреационную (место обитания) ценность.
На сегодняшний день к Рамсарской конвенции присоединилось 168 стран, в том числе Республика Беларусь в 1999 году. Более чем 2170 водно-болотных угодий во всем мире включены в Рамсарский Список водно-болотных угодий международного значения.
В сохранившихся в естественном состоянии болотах Беларуси аккумулируется в настоящее время около 24 млрд. тонн воды, тогда как во всех озерах Беларуси содержится около 6-7 млрд. тонн воды.
Республика Беларусь признает значение водно-болотных угодий для сохранения водных ресурсов и экологической безопасности нашей страны. Законом Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны окружающей среды и природопользования» в 2013 году внесены изменения в Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». Согласно указанным изменениям впервые болота, болота, являющиеся истоками водотоков, отнесены к природным территориям, подлежащим специальной охране и для которых устанавливается особый режим охраны и использования.
Главный специалист райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Ольга Сарело
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Всемирный день водно-болотных угодий ежегодно празднуется 2 февраля. Именно в этот день в иранском городе Рамсар в 1971 году была подписана Конвенция о...
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