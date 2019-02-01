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У ФК «Динамо-Минск» новый главный тренер

02.02.2019 10:12 — Разное | Аргументы и факты  
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У ФК «Динамо-Минск» новый главный тренер
ФК "Динамо-Минск"

В клубе пожелали удачи главному тренеру и выразили надежду, что с его приходом игра и результаты команды принесут много положительных эмоций истинным поклонникам «бело-синих».

Роман Пилипчук родился в Снежном (Донецкая область, Украина). Будучи игроком, он в том числе выступал за московское «Динамо» и владикавказский «Спартак» в Высшей лиге чемпионата СССР. Также Роман Михайлович играл в чемпионатах Израиля и Украины.

Среди его достижений – «бронза» чемпионата СССР, «золото» чемпионата Израиля, «бронза» (дважды) чемпионата Украины. 

С 2003 года Роман Пилипчук работает тренером. Например, он возглавлял кишиневскую «Дачию» (2008-2009 гг.), донецкий «Олимпик», «Спартак» из Юрмалы. Был главным тренером сборной Таджикистана U-21. 

У ФК «Динамо-Минск» новый главный тренер
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Теги: Минск
 
 
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Главкомом утвержден 51-летний специалист Роман Михайлович Пилипчук.
 
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