У ФК «Динамо-Минск» новый главный тренер

В клубе пожелали удачи главному тренеру и выразили надежду, что с его приходом игра и результаты команды принесут много положительных эмоций истинным поклонникам «бело-синих».

Роман Пилипчук родился в Снежном (Донецкая область, Украина). Будучи игроком, он в том числе выступал за московское «Динамо» и владикавказский «Спартак» в Высшей лиге чемпионата СССР. Также Роман Михайлович играл в чемпионатах Израиля и Украины.

Среди его достижений – «бронза» чемпионата СССР, «золото» чемпионата Израиля, «бронза» (дважды) чемпионата Украины.