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Премиум-жилья в месте, где нашли останки узников гетто в Бресте, не будет: власти расторгли договор
Комиссия по инвестиционной деятельности Брестского облисполкома отказала ООО «Прибужский квартал» в заключении дополнительного соглашения к инвестиционному договору по реализации проекта «Строительство многоквартирного жилого дома с многофункциональным комплексом»,
Премиум-квартал возводился в районе улиц Советская, Дзержинского, Куйбышева и проспект Машерова. В ближайшее время инвестору будет направлено уведомление о расторжении инвестиционного договора.
Согласно проекту, на участке должен был вырасти четырехэтажный
Почему облисполком отказал в заключении допсоглашения к инвестдоговору пока не сообщается. Однако ранее на месте строительства квартала обнаружили
30 января в интернете
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Согласно проекту, на участке должен был вырасти четырехэтажный многоквартирный жилой дом с многофункциональным комплексом.
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