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Премиум-жилья в месте, где нашли останки узников гетто в Бресте, не будет: власти расторгли договор

02.02.2019 10:36 — Разное | Tut.by  
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Комиссия по инвестиционной деятельности Брестского облисполкома отказала ООО «Прибужский квартал» в заключении дополнительного соглашения к инвестиционному договору по реализации проекта «Строительство многоквартирного жилого дома с многофункциональным комплексом», сообщает «Брестский вестник».


Изображение: предоставлено ООО «Прибужский квартал»

Премиум-квартал возводился в районе улиц Советская, Дзержинского, Куйбышева и проспект Машерова. В ближайшее время инвестору будет направлено уведомление о расторжении инвестиционного договора.

Согласно проекту, на участке должен был вырасти четырехэтажный многоквартирный жилой дом с многофункциональным комплексом. На четыре подъезда планировалось всего 70 квартир. Продажа квартир осуществлялась через жилищные облигации. Цена квадратного метра — от 1250 долларов.

Почему облисполком отказал в заключении допсоглашения к инвестдоговору пока не сообщается. Однако ранее на месте строительства квартала обнаружили массовое захоронение времен войны. Предположительно, там были захоронены расстрелянные узники Брестского гетто.

30 января в интернете появилась петиция с предложением запретить строительство в местах массовых расстрелов узников Брестского гетто.

 
 
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Согласно проекту, на участке должен был вырасти четырехэтажный многоквартирный жилой дом с многофункциональным комплексом.
 
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