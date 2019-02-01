Премиум-жилья в месте, где нашли останки узников гетто в Бресте, не будет: власти расторгли договор

Комиссия по инвестиционной деятельности Брестского облисполкома отказала ООО «Прибужский квартал» в заключении дополнительного соглашения к инвестиционному договору по реализации проекта «Строительство многоквартирного жилого дома с многофункциональным комплексом», сообщает «Брестский вестник».



Изображение: предоставлено ООО «Прибужский квартал»

Премиум-квартал возводился в районе улиц Советская, Дзержинского, Куйбышева и проспект Машерова. В ближайшее время инвестору будет направлено уведомление о расторжении инвестиционного договора.

Согласно проекту, на участке должен был вырасти четырехэтажный многоквартирный жилой дом с многофункциональным комплексом . На четыре подъезда планировалось всего 70 квартир. Продажа квартир осуществлялась через жилищные облигации. Цена квадратного метра — от 1250 долларов.

Почему облисполком отказал в заключении допсоглашения к инвестдоговору пока не сообщается. Однако ранее на месте строительства квартала обнаружили массовое захоронение времен войны . Предположительно, там были захоронены расстрелянные узники Брестского гетто.

30 января в интернете появилась петиция с предложением запретить строительство в местах массовых расстрелов узников Брестского гетто.