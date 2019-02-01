Мать казахстанского фигуриста Тена потребовала более сурового наказания для его убийц

"Интерфакс" в пятницу. "Я подготовил апелляционную жалобу. Мы с Оксаной Тен - мамой Дениса - сегодня направили ее в суд. Я - от своего имени, она - от своего", - сообщил Устимиров агентствув пятницу.





По мнению адвоката, приговор первой инстанции подлежит "изменению и частичной отмене" в связи "с односторонностью и неполнотой судебного следствия", а также "несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела".





Устимиров сообщил, что в апелляционной жалобе указаны двадцать доказательств, которые в своей совокупности достоверно указывают и свидетельствуют о наличии других соучастников преступления (подстрекателей, пособников и организаторов), по чьему заказу действовали осужденные - Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева.





Напомним, Тен был убит в центре Алма-Аты днем 19 июля 2018 года, когда застал двух воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В ходе потасовки они нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алма-Аты в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери.









По факту убийства были арестованы трое. Двое из них - Кудайбергенов и Киясов - обвинены в убийстве, разбое и краже, третья - Толыбаева - в краже и недонесении о преступлении.





17 января специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты приговорил Киясова и Кудайбергенова к 18 годам колонии строгого режима каждого. Толыбаеву суд приговорил к четырем годам колонии общего режима.



