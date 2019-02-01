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В Куропатах разбили скамью Клинтона

02.02.2019 09:30 — Разное | Партизан  
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Скамья памяти от американского народа в Куропатах вновь разрушена вандалами. Скамью разбили на четыре куска, сообщает Змитер Дашкевич.



Известно, что скамью Клинтона пытались разрушить 19 декабря 2018 года, но тогда защитники Куропат остановили вандала.

Скамья Клинтона была установлена в Куропатах в память о посещении в 1994 году народного мемориала президентом США Биллом Клинтоном. Скамью дважды разрушали, и дважды усилиями защитников Куропат ее восстанавливали.

За осквернение памятников в Беларуси предусмотрено уголовное наказание, но виновных ни разу не находили.


 
 
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Скамья памяти от американского народа в Куропатах вновь разрушена вандалами. Скамью разбили на четыре куска, сообщает Змитер Дашкевич.
 
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