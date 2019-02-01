В Куропатах разбили скамью Клинтона









Известно, что скамью Клинтона пытались разрушить 19 декабря 2018 года, но тогда защитники Куропат остановили вандала.





Скамья Клинтона была установлена в Куропатах в память о посещении в 1994 году народного мемориала президентом США Биллом Клинтоном. Скамью дважды разрушали, и дважды усилиями защитников Куропат ее восстанавливали.





За осквернение памятников в Беларуси предусмотрено уголовное наказание, но виновных ни разу не находили.



