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В Куропатах разбили скамью Клинтона
Скамья памяти от американского народа в Куропатах вновь разрушена вандалами. Скамью разбили на четыре куска,
Известно, что скамью Клинтона пытались разрушить 19 декабря 2018 года, но тогда защитники Куропат остановили вандала.
Скамья Клинтона была установлена в Куропатах в память о посещении в 1994 году народного мемориала президентом США Биллом Клинтоном. Скамью дважды разрушали, и дважды усилиями защитников Куропат ее восстанавливали.
За осквернение памятников в Беларуси предусмотрено уголовное наказание, но виновных ни разу не находили.
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Скамья памяти от американского народа в Куропатах вновь разрушена вандалами. Скамью разбили на четыре куска, сообщает Змитер Дашкевич.
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