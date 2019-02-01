|
«Во время съемок воздушный шар с Натальей Эйсмонт поднялся и улетел в неизвестном направлении»
Программа «Главный эфир» выходит на «Беларусь-1» уже пять лет — это расширенная воскресная «Панорама».
Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт до сих пор является одним из ведущих программы,
«Мы снимали сюжет о фестивале воздушных шаров на День города. Договорились, что Наташу на минутку поднимут в воздух для съемок и сразу же опустят на землю. Но в итоге шар улетел в неизвестном направлении. Причем так высоко, что мобильная связь уже не ловила. Я в машину и за ними. Более двух часов ездил в поисках жены по окрестностям Минска. Нашел ее уже в темноте в какой-то незнакомой деревне», — рассказал Иван Эйсмонт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программа «Главный эфир» выходит на «Беларусь-1» уже пять лет — это расширенная воскресная «Панорама».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)