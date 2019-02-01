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«Во время съемок воздушный шар с Натальей Эйсмонт поднялся и улетел в неизвестном направлении»

02.02.2019 09:23 — Разное | Партизан  
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Программа «Главный эфир» выходит на «Беларусь-1» уже пять лет — это расширенная воскресная «Панорама».



Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт до сих пор является одним из ведущих программы, пишет НН. В интервью «СБ. Беларусь сегодня» он вспомнил о случае, который произошел с Натальей Эйсмонт — тогда ведущей «Главного эфира», а сейчас пресс-секретарем Александра Лукашенко.

«Мы снимали сюжет о фестивале воздушных шаров на День города. Договорились, что Наташу на минутку поднимут в воздух для съемок и сразу же опустят на землю. Но в итоге шар улетел в неизвестном направлении. Причем так высоко, что мобильная связь уже не ловила. Я в машину и за ними. Более двух часов ездил в поисках жены по окрестностям Минска. Нашел ее уже в темноте в какой-то незнакомой деревне», — рассказал Иван Эйсмонт.


 
Теги: Минск
 
 
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Программа «Главный эфир» выходит на «Беларусь-1» уже пять лет — это расширенная воскресная «Панорама».
 
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