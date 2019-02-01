Белорусская конькобежка Марина Зуева завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира

В норвежском Хамаре проходит этап Кубка мира по конькобежному спорту. Успешно выступила на дистанции 3000 м белоруска Марина Зуева.

Наша спортсменка преодолела дистанцию за 4 мин. 03,80 сек. и завоевала бронзовую медаль. Марина Зуева уступила лишь титулованной чешке Мартине Сабликовой Чехии (4 мин. 02,17 сек.) и россиянке Наталье Ворониной (4 мин. 03,76 сек.).

Этап Кубка мира в Норвегии завершится 3 февраля. Бороться за высокие места будут белорусы Виталий Михайлов, Игнат Головатюк, Артем Чабан и Анна Нифонтова.