Задержан водитель грузовика - участник аварии на МКАД с тремя погибшими



Фото: Минского городского УМЧС

ОНТ

БЕЛТА

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania врезался в двигавшийся попутно погрузчик. После удара погрузчик столкнулся с еще тремя легковыми автомобилями - Mazda, Opel и Citroen.В результате аварии погибли три человека, в том числе семейная пара, которая была в одной из легковушек. По пути в больницу умер еще один человек. Двоих пострадавших после медицинского обследования отпустили домой.Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По информации телеканала, у фуры, с которой все началось, вмятина, протараненный ею погрузчик практически не пострадал.