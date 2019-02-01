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Задержан водитель грузовика - участник аварии на МКАД с тремя погибшими
Фото: Минского городского УМЧС
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania врезался в двигавшийся попутно погрузчик. После удара погрузчик столкнулся с еще тремя легковыми автомобилями - Mazda, Opel и Citroen.
В результате аварии погибли три человека, в том числе семейная пара, которая была в одной из легковушек. По пути в больницу умер еще один человек. Двоих пострадавших после медицинского обследования отпустили домой.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По информации телеканала, у фуры, с которой все началось, вмятина, протараненный ею погрузчик практически не пострадал.
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