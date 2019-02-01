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Задержан водитель грузовика - участник аварии на МКАД с тремя погибшими

02.02.2019 11:30 — Разное | UDF  
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Фото: Минского городского УМЧС
Задержан водитель грузовика, который стал участником крупной аварии на МКАД. Такая информация озвучена в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania врезался в двигавшийся попутно погрузчик. После удара погрузчик столкнулся с еще тремя легковыми автомобилями - Mazda, Opel и Citroen.

В результате аварии погибли три человека, в том числе семейная пара, которая была в одной из легковушек. По пути в больницу умер еще один человек. Двоих пострадавших после медицинского обследования отпустили домой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По информации телеканала, у фуры, с которой все началось, вмятина, протараненный ею погрузчик практически не пострадал.

 
 
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Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
 
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