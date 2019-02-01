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Лукашенко объяснил, почему жены выгоняют белорусов из дома

02.02.2019 11:24 — Разное | UDF  
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Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Александр Лукашенко раскритиковал уровень трудовой и физической подготовки выпускников школ.

По мнению белорусского лидера, современная молодежь едва справляется с простыми бытовыми ситуациями: ребята не могут ввернуть лампочку, починить чайник и кофеварку, не знают, что такое "рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими".

"Я не знаю, как они женятся. Почему их жены выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому что ничего делать не умеют!" – подчеркнул Александр Лукашенко.

То же самое касается и девочек, которые не могут приготовить яичницу или пришить пуговицу. Как сообщает РИА Новости, Лукашенко потребовал расширить трудовую подготовку и уделить побольше внимания физическому воспитанию в школах.

Ранее президент Беларуси заявлял, что белорусы вымирают как мужики. Так он прокомментировал слишком большой процент освобожденных от армии. "Скосишь от армии — потом не знаю, на ком ты женишься", — предупредил Лукашенко.

 
 
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Александр Лукашенко раскритиковал уровень трудовой и физической подготовки выпускников школ.
 
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