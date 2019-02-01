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Лукашенко объяснил, почему жены выгоняют белорусов из дома
Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС
По мнению белорусского лидера, современная молодежь едва справляется с простыми бытовыми ситуациями: ребята не могут ввернуть лампочку, починить чайник и кофеварку, не знают, что такое "рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими".
"Я не знаю, как они женятся. Почему их жены выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому что ничего делать не умеют!" – подчеркнул Александр Лукашенко.
То же самое касается и девочек, которые не могут приготовить яичницу или пришить пуговицу. Как сообщает
Ранее президент Беларуси заявлял, что белорусы вымирают как мужики. Так он прокомментировал слишком большой процент освобожденных от армии. "Скосишь от армии — потом не знаю, на ком ты женишься", — предупредил Лукашенко.
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Александр Лукашенко раскритиковал уровень трудовой и физической подготовки выпускников школ.
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