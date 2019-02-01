Лукашенко объяснил, почему жены выгоняют белорусов из дома



Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

По мнению белорусского лидера, современная молодежь едва справляется с простыми бытовыми ситуациями: ребята не могут ввернуть лампочку, починить чайник и кофеварку, не знают, что такоеподчеркнулТо же самое касается и девочек, которые не могут приготовить яичницу или пришить пуговицу. Как сообщает, Лукашенко потребовал расширить трудовую подготовку и уделить побольше внимания физическому воспитанию в школах.Ранее президент Беларуси заявлял, что белорусы вымирают как мужики. Так он прокомментировал слишком большой процент освобожденных от армии.— предупредил Лукашенко.