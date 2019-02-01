

Александр Класковский. Фото: Еврорадио

в очередной раз прошелся по школьным программам и учебникам — чересчур, на его взгляд, сложным и оторванным от жизни.— пишет Александр Класковский на сайте. —По мнению Александра Класковского, у тех, кто определяет стратегию образования, похоже, нет принципиального понимания: сегодня нужно не столько вкладывать в юную голову некий набор знаний, сколько учить, как их находить и усваивать самостоятельно, как уметь развиваться в эпоху бурного технологического прогресса.