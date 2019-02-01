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Класковский: "ПВТ, где сидят не умеющие пахать и косить, дает больше всего экспортной выручки"
Александр Класковский. Фото: Еврорадио
Александр Лукашенко в очередной раз прошелся по школьным программам и учебникам — чересчур, на его взгляд, сложным и оторванным от жизни.
«Понятно, что «полкурса — черви!» — это гипербола, — пишет Александр Класковский на сайте
По мнению Александра Класковского, у тех, кто определяет стратегию образования, похоже, нет принципиального понимания: сегодня нужно не столько вкладывать в юную голову некий набор знаний, сколько учить, как их находить и усваивать самостоятельно, как уметь развиваться в эпоху бурного технологического прогресса.
«Но сам официальный лидер ментально живет в аналоговой эпохе, в патриархальных земледельческих реалиях. Он любит косить (к чему приобщил и Жерара Депардье), выращивать морковь (которой угощал другую подугасшую кинозвезду — Стивена Сигала), копать картошку — и, кажется, убежден, что такие умения поголовно нужны сегодняшнему молодому поколению.
Например, полтора года назад официальный лидер возмутился, что «дети на селе не то что корову от быка — козу от коровы отличить не могут. Это же катастрофа».
Хотя ныне гораздо важнее и практичнее шарить в компах, интернете, быть продвинутым юзером. И Парк высоких технологий, где сидят мозгляки, не умеющие пахать и косить, дает Беларуси больше экспортной выручки, чем масса монстров социалистической индустрии.
Плохо, конечно, что многие школьники такие неумехи. Но, может, таким вещам, как вкручивать лампочки и жарить яичницу, прежде всего стоит учить в семье?»
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Политический обозреватель про то, надо ли в школах учить детей вкручивать лампочки.
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