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Видеофакт. Немцы продолжают сдавать на свалки дизельные автомобили

02.02.2019 11:18 — Разное | UDF  
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Кадр из видео
"Дизельгейт" не на шутку сотряс Германию, где продолжают утилизировать автомобили, оснащенные дизельными двигателями с нормами Евро-4 и ниже, сообщает "АвтоЦентр".

Экологические нормативы ужесточаются, в стране законодательными методами насаждают более дорогие электромобили, поэтому немцы вынуждены отправлять свои старенькие "лошадки" на свалки, где их, в свою очередь, утилизируют – увы, продавать такие автомобили нельзя.


В итоге, получается так, что на свалки свозят автомобили, которые еще долго могли служить верой и правдой. Например, в этом ролике демонстрируется Volkswagen Polo с пробегом всего 83.000 км. Конкретно на этой свалке (что показана в видео) сейчас пребывает более 800 автомобилей, и каждый день их количество растет в среднем на 40 единиц.

Впрочем, сами немцы, похоже, не в обиде – за сдачу старой машины они могут получить бонус на покупку новой в размере до 10.000 евро.


 
 
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