Видеофакт. Немцы продолжают сдавать на свалки дизельные автомобили



Кадр из видео

"АвтоЦентр"

Экологические нормативы ужесточаются, в стране законодательными методами насаждают более дорогие электромобили, поэтому немцы вынуждены отправлять свои старенькие "лошадки" на свалки, где их, в свою очередь, утилизируют – увы, продавать такие автомобили нельзя.В итоге, получается так, что на свалки свозят автомобили, которые еще долго могли служить верой и правдой. Например, в этом ролике демонстрируется Volkswagen Polo с пробегом всего 83.000 км. Конкретно на этой свалке (что показана в видео) сейчас пребывает более 800 автомобилей, и каждый день их количество растет в среднем на 40 единиц.Впрочем, сами немцы, похоже, не в обиде – за сдачу старой машины они могут получить бонус на покупку новой в размере до 10.000 евро.