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Румас не поверил Медведеву, тогда российский премьер достал "компромат"

02.02.2019 11:15 — Разное | UDF  
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Фото: government.by
1 февраля в Алматы на заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза речь шла о санкционных товарах, которые через Беларусь попадают в Россию.

О том, как это происходило, рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, российский премьер-министр Дмитрий Медведев предоставил "конкретные доказательства" поставок санкционных товаров через белорусскую территорию.

"В ходе заседания в узком составе один из поднимавшихся вопросов — вопрос поставок санкционных товаров через серые каналы, через территорию Беларуси на российский рынок, — цитирует слова Орешкина сайт ria.ru. — Премьер-министр Беларуси [Сергей Румас] поставил под сомнение, что такое происходит — в ответ на это Дмитрий Анатольевич [Медведев] предоставил напрямую материалы белорусской стороне с конкретным указанием товара, компании, которая в этом задействована".


Максим Орешкин не упомянул, какая была реакция белорусского премьера. Лишь отметил, что "этот вопрос будет решаться". В том числе и на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая запланирована на ближайшее время. Кстати, недавно Лукашенко говорил, что "санкционка" в РФ поставляется без участия белорусов.

Сегодняшнее заседание длилось целых три часа. К тому же российская делегация застряла на какое-то время в лифте.



 
 
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