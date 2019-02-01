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Румас не поверил Медведеву, тогда российский премьер достал "компромат"
Фото: government.by
О том, как это происходило, рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, российский премьер-министр Дмитрий Медведев предоставил "конкретные доказательства" поставок санкционных товаров через белорусскую территорию.
"В ходе заседания в узком составе один из поднимавшихся вопросов — вопрос поставок санкционных товаров через серые каналы, через территорию Беларуси на российский рынок, — цитирует слова Орешкина сайт
Максим Орешкин не упомянул, какая была реакция белорусского премьера. Лишь отметил, что "этот вопрос будет решаться". В том числе и на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая запланирована на ближайшее время. Кстати, недавно Лукашенко говорил, что "санкционка" в РФ поставляется без участия белорусов.
Сегодняшнее заседание длилось целых три часа. К тому же российская делегация застряла на какое-то время в лифте.
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Сегодняшнее заседание длилось целых три часа.
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