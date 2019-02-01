

Фото: government.by

Орешкин рассказал, как делегация РФ застряла в лифте в Казахстане. Также непросто шли переговоры и по повестке ЕврАзЭС. А Медведев воспользовался случаем и представил белорусской стороне конкретные материалы поставок в РФ санкционных товаров через союзное государства. — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 февраля 2019 г.



О том, как это происходило, рассказал министр экономического развития РФ. По его словам, российский премьер-министрпредоставилпоставок санкционных товаров через белорусскую территорию.— цитирует слова Орешкина сайтМаксим Орешкин не упомянул, какая была реакция белорусского премьера. Лишь отметил, что "этот вопрос будет решаться". В том числе и на встрече, которая запланирована на ближайшее время. Кстати, недавно Лукашенко говорил, что "санкционка" в РФ поставляется без участия белорусов.Сегодняшнее заседание длилось целых три часа. К тому же российская делегация застряла на какое-то время в лифте.