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Упс! Беларусбанк прекратил выдавать кредиты под 1,9 процента на покупку Geely
Фото из открытых источников
Кроме того, в соцсетях упоминалась еще и лизинговая компания "АСБ Лизинг" - якобы ее лизинговая программа теперь также недоступна. Для подтверждения или опровержения информации мы обзвонили дилеров Geely, коих в Минске уже три. И они подтвердили информацию: Беларусбанк действительно больше не выдает льготные кредиты под 1,9% годовых. Причина?
Причину мы выяснили уже в самом банке: как выяснилось, договор между Беларусбанком и "БелДжи" действовал до 31 января 2019 года, в данный момент его действие прекратилось, в связи с чем прекращено и льготное кредитование населения при покупке автомобилей Geely. Будет ли продлеваться договор? Предположительно - да, но 100-процентной гарантии этого пока нет, никакой информации о сроках его заключения в колл-центре банка нам не предоставили.
А что касается компании "АСБ Лизинг", то слухи о ней оказались "уткой": все предложения от компании действительны, специалисты колл-центра готовы ответить на любой вопрос потенциального покупателя нового Geely.
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Как выяснилось, договор между Беларусбанком и "БелДжи" действовал до 31 января 2019 года.
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