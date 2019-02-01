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Упс! Беларусбанк прекратил выдавать кредиты под 1,9 процента на покупку Geely

02.02.2019 11:11 — Разное | UDF  
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Фото из открытых источников
Не успело белорусско-китайское предприятие отчитаться о значительных успехах на белорусском рынке в 2018 году (4-е место в топ-10, 3304 реализованных авто), как в соцсетях промелькнула информация о том, что Беларусбанк больше не выдает кредиты на белорусские Geely. С чего вдруг?

Кроме того, в соцсетях упоминалась еще и лизинговая компания "АСБ Лизинг" - якобы ее лизинговая программа теперь также недоступна. Для подтверждения или опровержения информации мы обзвонили дилеров Geely, коих в Минске уже три. И они подтвердили информацию: Беларусбанк действительно больше не выдает льготные кредиты под 1,9% годовых. Причина?

Причину мы выяснили уже в самом банке: как выяснилось, договор между Беларусбанком и "БелДжи" действовал до 31 января 2019 года, в данный момент его действие прекратилось, в связи с чем прекращено и льготное кредитование населения при покупке автомобилей Geely. Будет ли продлеваться договор? Предположительно - да, но 100-процентной гарантии этого пока нет, никакой информации о сроках его заключения в колл-центре банка нам не предоставили.

А что касается компании "АСБ Лизинг", то слухи о ней оказались "уткой": все предложения от компании действительны, специалисты колл-центра готовы ответить на любой вопрос потенциального покупателя нового Geely.

 
Теги: Минск
 
 
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Как выяснилось, договор между Беларусбанком и "БелДжи" действовал до 31 января 2019 года.
 
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